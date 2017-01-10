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Başbakan Yıldırım (2)
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Başbakan Yıldırım (2)

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, 'Cumhurbaşkanlığı seçim ile Meclis seçimleri beş yılda bir yapılsın. Bir seçime giriyorsunuz, seçim oluyor. Hükümetin kurulması, güvenoyu alması, iş başı yapması altı ay. Kaldı üç buçuk yıl. Cumhurbaşkanlığı ile Meclis seçimlerinin beş yıl olması icraatların devamlılığı açısından daha iyi olacak' dedi.

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanlığı seçim ile Meclis seçimleri beş yılda bir yapılsın. Bir seçime giriyorsunuz, seçim oluyor. Hükümetin kurulması, güvenoyu alması, iş başı yapması altı ay. Kaldı üç buçuk yıl. Cumhurbaşkanlığı ile Meclis seçimlerinin beş yıl olması icraatların devamlılığı açısından daha iyi olacak" dedi.

Yıldırım, Anayasa değişiklik teklifi üzerine AK Parti adına TBMM Genel Kurulu'nda konuşma yaptı.

Yıldırım, yürütmenin tek elden yürütülmesinin önemine vurgu yaparak, "Zaman kayıpları oluyor, devletin verimliliği azalıyor vesayet odakları cesaret kazanıyor, sistem bir yerde tıkanıyor. Bununla da kalmadı, 'Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilsin' dedik, halk oyuna gönderdik. Vatandaşın yüzde 69'u da bu kararı onayladı. Bundan sonra Anayasa'da Cumhurbaşkanlığı'na giden yolda önemli bir adım başlatılmış oldu. 2014 seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanımızı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın yüzde 52 oyuyla seçilmesiyle de başlamış oldu. Bu şartlar altında Parlamento milletin iradesiyle seçilmiş, Cumhurbaşkanı yine milletin iradesiyle seçilmiş, vatandaşın verdiği iki irade var. Birisi Cumhurbaşkanı birisi Meclis Başkanı. Parlamenter sistem var. Orada çoğunluk partisi bir Bakanlar Kurulu oluşuyor. İşti bu ikili yapı, Parlamento sistemi içerisinde, her iki yapının da halktan doğrudan irade alması güç alması dolayısıyla sürdürülebilir bir şey değil. Bunu hukukçular, uzmanlar söylüyor. Nitekim geçtiğimiz aylarda Milliyetçi hareket partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'Bu mevcut durumda Anayasa'nın mutlaka uyumlu hale gelmesi lazım. Bunun bir ülkede krize dönmemesi lazım' açıklaması üzerini bütün partilere çağrı yaptık" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, değişikliklere değinerek, yargının bağımsızlığı yanına tarafsızlığının getirildiğini ifade etti. Yıldırım, "Seçilme yaşını 25'ten 2187e indiriyoruz. Seçerken 'gelin gençler, bizi seçin' diye çağırıyoruz, ya siz' bizde seçilmek istiyoruz' diyince, 'siz daha küçüksünüz'. Böyle bir iş olmaz. Seçen, seçilme ehliyetine sahiptir. Gençlerimizden korkmayalım, gençlerimiz geleceğimizdir. Tabi ki gençlerimize fırsat vereceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçim ile Meclis seçimleri beş yılda bir yapılsın. Bir seçime giriyorsunuz, seçim oluyor. Hükümetin kurulması, güvenoyu alması, iş başı yapması altı ay. Kaldı üç buçuk yıl. Cumhurbaşkanlığı ile Meclis seçimlerinin beş yıl olması icraatların devamlılığı açısından daha iyi olacak. Meclisin yasama ve denetleme görevlerini yapması bakımından daha iyi olacak. İki seçim aynı anda yapılıyor. Vatandaş gelecek beş yılı nasıl planlayacağını biliyor" dedi.
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