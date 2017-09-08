Başbakan Yıldırım: 15 Temmuz'da Hulusi Akar aradı, 'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?' dedi

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre Başbakan Binali Yıldırım, gazeteci Nil Gülsüm tarafından yazılan 'Net Duruş' adlı kitapta, 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

'GİRİN HEPSİNİ VURUN'

Başbakan Yıldırım'ın anlatımıyla 15 Temmuz gecesi yaşananlar şöyle:

18 darbeci öldürüldü: Genelkurmay Başkanı'nı aradım cevap vermedi. İçişleri Bakanı'nı aradım, telefonu kapalıydı. MİT Müsteşarı'nı aradım, ona da ulaşamadım. Bu duruma canım sıkıldı. Jandarma Bölge Komutanı'nı aradım, 'Nerede hareket var?' diye sordum… Jandarma Genel Komutanlığı'nda olduğunu söyledi. ‘Girin hepsini vurun' dedim, burada 18 darbeci ölü ele geçirildi.

Karşı koyma kararı: 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ilk olarak 22.30 civarında konuştuk. Karşı koyma konusunda ikimizin de kanaati aynıydı.

'ORDU BAŞSIZ, NE YAPALIM'

Ordu başsız: Genelkurmay Başkanı'nın rehin alınması üzerine Cumhurbaşkanı ile ‘'Ordu başsız ne yapalım?” diye konuştuk. 1. Ordu Komutanı'nı vekaleten atadık. Bu konudaki açıklamayı yaptıktan 5 dakika sonra Hulusi Akar arayıp ‘'Efendim beni bıraktılar, ne yapayım?” diye sordu. Başbakanlığa gelmesini istedim.

'AKINCI'YI BOMBALAYIN'

Bombalayın: Olay gecesi Çankırı civarında kaymakamın evine giderken bize ateş açıldı. Bizimkiler geri manevra yaptı ve oradan çıktık. Ankara'ya geldiğimizde Akıncı'da faaliyet devam ediyordu. “Akıncıları bombalayın. Pistleri bombalayın, hiçbir uçak kalkamasın” dedim. Buna da uzun boylu ayak dirediler, sonunda bombalattık. O gece, “Bu ahmakça bir iş, bunun altında kalmayız. Yaptıklarına pişman ederiz” diye düşündüm.