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Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan ekonomik güç vurgusu
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Başbakan Yardımcısı Kaynak'tan ekonomik güç vurgusu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 'Geçtiğimiz Ramazan ayından bugüne kadar ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada ve ülkemizin kendisinde hangi hadiselerin olduğunu kısa bir düşünürsek, gerçekten bir ülke için çok önemli hadiselerle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık hep beraber. Bu süreci ekonomik krizlerle karşılaşmadan hallettik' dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Geçtiğimiz Ramazan ayından bugüne kadar ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada ve ülkemizin kendisinde hangi hadiselerin olduğunu kısa bir düşünürsek, gerçekten bir ülke için çok önemli hadiselerle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık hep beraber. Bu süreci ekonomik krizlerle karşılaşmadan hallettik" dedi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Müteahhitler Birliği'nce düzenlenen iftar programına katıldı. Swissotel'de gerçekleştirilen programa Kaynak ve Elvan'ın yanı sıra Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ile çok sayıda birlik üyesi katıldı.

"15 TEMMUZ SÜRECİNİ EKONOMİK KRİZLERLE KARŞILAŞMADAN HALLETTİK"
İftarın ardından davetlilere seslenen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye'nin bir senelik süreç içinde yaşadıklarına rağmen ekonomik sıkıntıya düşmediğinin altını çizerek, "Geçtiğimiz Ramazan ayından bugüne kadar ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada ve ülkemizin kendisinde hangi hadiselerin olduğunu kısa bir düşünürsek, gerçekten bir ülke için çok önemli hadiselerle karşı karşıya kaldık. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık hep beraber. Milletimiz bayrağı, vatanı için, demokrasisi için kendini tankların önüne attı. Bütün insanlar zengini, fakiri hepsi kendini tankların önüne attı. Sonra ekonomimizi sağlam temeller üzerinde tutmak için büyük gayretler sarf ettik. Bu süreci ekonomik krizlerle karşılaşmadan hallettik. Bir yandan ülkemizde onlarca cana mal olan terör saldırılarının kaynaklarını kuruttuk. Suriye'de Fırat Kalkanı Operasyonu'nu gerçekleştirdik. 67 şehit verdik. Dünyayı kasıp kavuran DEAŞ terörüne karşı 2 bin kilometre kareden fazla bir alanı hem PKK'dan, hem DEAŞ'tan, hem rejim teröründen kurtardık ve bu arada Türkiye'ye bütün yatırımları aksatmadan yaptık" şeklinde konuştu.
Kentsel dönüşümde nitelikli ürünler üretilmesi gerektiğine vurgu yapan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Kentsel dönüşümde nitelikli, kaliteli, vasıflı ürünlerin üretilmesi ve belirli standardın üzerinde ürünle bu kentsel dönüşümlerin gerçekleştirilmesi sadece Türkiye için değil, tüm dünya için örnek olacak. Bunun getireceği bir başka fırsat da o nitelikli ürünlerin ihracı söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm projelerini geliştirirken nitelikli, vasıflı, standardı oldukça yüksek ve uluslararası belgelere sahip, yüksek teknolojili üretim altyapısına mutlaka sahip olmamız gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir fırsat" ifadelerini kullandı.

"BİZ, HERKESİN MÜTEAHHİTLİK YAPMASINI ARZU ETMİYORUZ"
Müteahhitliğin bir standardı olması gerektiğinin altını çizen Elvan, "Sıkıntılarımız var. Biz, herkesin müteahhitlik yapmasını arzu etmiyoruz. Burada belirli bir kurumsallaşmanın, belirli bir standardın mutlaka oluşması gerektiğini düşünüyoruz. Yoksa kaliteden, standarttan taviz vermek zorunda kalacaksınız. Özellikle işgücü açısından ciddi sıkıntılarımız var. Gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda işgücü verimliliğimizin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. İnsan altyapısının geliştirilmesi, mesleki eğitime daha fazla önem verilmesi ve verimliliğin bu çerçevede daha üst noktalara getirilmesi son derece önemli diye düşünüyorum" dedi.
(Caner Ünver - Musa Erdoğan / İHA)

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