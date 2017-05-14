Başbakan Yardımcısı Kaynak düğüne katıldı

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'un Burdur'daki düğünlerine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik'in kızı Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'un Burdur'daki düğünlerine katıldı.

Düğünde Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'a, TBMM Eski Meclis Başkanvekili Sadık Yakut, TBMM Ak Parti Grup Amiri Halil Ergen eşlik etti. Ayşe Rüveyde ile Muhammed Tahsin Özsoy'a mutluluklar dileyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, hatıra fotoğrafı çektirdi.



"YAKIN TARİHİMİZDE GÖRÜNMEYEN BÜYÜK BİR ACIYI YAŞADIK"

Marmaris'teki kazada yaşamını yitiren 24 vatandaşa Allah'tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileyen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, "Dün Anneler Günü için Muğla'dan seyahate giden bir tur otobüsünün maalesef devrilmesi ve 30 metrelik bir mesafeden aşağıdaki yola düşmesi neticesinde 24 kişi can verdi. Çok acı bir kazadır. AK Parti Hükümetleri son 14 yılda yol hususunda önemli işler yaptı, efsanevi işler yaptı bütün Türkiye'yi bölünmüş yollarla donattı hatta kaza sayısı açısından ölümlü kaza sayısı çok azalmıştı, dün çok büyük bir acıyı, yakın tarihimizde görünmeyen büyük bir acıyı yaşadık. Bugün cenazeleri defnediliyor, Sayın Başbakanımız İzmir'deki cenazelerimizi ziyaret ettiler. Onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz, Ramazan'a yaklaştığımız bugünlerde kabirleri nur içinde dolsun diyoruz ve inşallah geride kalanlara sabırlar ve taziye diliyoruz" ifadelerini kullandı.

(Hayal Girişim/İHA)