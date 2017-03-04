Başbakan Yardımcısı Kaynak deprem bölgesinde

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Samsat ilçesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın depremden zarar görmediği, ilçede öncelikli olarak 12 adet prefabrik okul yapılacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Samsat ilçesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın depremden zarar görmediği, ilçede öncelikli olarak 12 adet prefabrik okul yapılacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak önceki gün 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldi Samsat ilçesine gitti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, burada depremden zarar gören vatandaşlar ile sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçenin hükümet konağı bahçesine AFAD tarafından kurulan koordinasyon tırında çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak burada basın mensuplarına deprem sonrasında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.

Adıyaman'ın Kuzeydoğu Anadolu fay hattında yer aldığını, Adıyaman'ın yarısının 1. derecede, diğer yarısının 2. derece deprem bölgesinde olduğunu aktaran Kaynak, ancak Samsat ilçesindeki depremin çok daha farklı bir fay hattı üzerinde meydana geldiğini kaydetti.

Deprem anından itibaren, Valilik koordinasyonunda tüm ekiplerin alaya müdahil olduğunu ifade eden Kaynak, "Hadisenin öğle saatlerinde olması bize daha iyi bir imkan sağladı. Bu bölgede toplam bin 900 hane var. Bu hanelerin binden fazla hanesinde ağır hasar, 450 civarında orta hasar, 22 tanesi ise tamamen yıkılmıştır. Deprem sonrasında okullar hızlıca tahliye edildi. Samsat'ta yaklaşık bin 500 öğrencinin okuduğu 12 okuldaki 85 derslikte hasar meydana geldi. Hastanede 3 tane yaralımız var. Bu hastalarımız da ayaklarında incime var. Buraya biz AFAD, Kızılay olarak hane sayısından daha fazla çadır sevk edildi. Bu çadırların tamamı kuruldu" dedi.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, depremde zarar gören kamu binaları ve okullar ile ilgili olarak, "Samsat'ta acilen kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için, özellikle belediye hizmetlerini geçici bir binaya taşınması gerekiyor. Kaymakamlık binamızın da geçici binada hizmet vermesini sağlamamız gerek. Aynı şekilde emniyet binamızın çalışacağı bir mekan oluşturmalıyız. En önemlisi bin 500 yavrumuzun eğitim gördüğü okullarımızın çok hızlı 12 prefabrik okul göndereceğiz. Birisi ana okul olmak üzere, 12 okul göndereceğiz. Prefabrik okullarda eğitim hayatlarına devam etmeleri sağlanacak. Samsat'ın içme suyu ve kanalizasyon suyu zarar görmüş. Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bununla ilgili çalışma yapılması planlanıyor" diye konuştu.

Samsat'ın 1988 yılında kurulan yeni bir yerleşim yeri olduğunu ancak birçok binanın depremde zarar görmesi nedeniyle yerinin uygun olup olmadığı yönünde ilgili kurumların bir çalışma başlatacağını aktaran Veysi Kaynak, depremde en büyük sevinçlerinin can kaybının olmaması olduğunu söyledi.

Kaynak konuşmasına, "İlk günden beri bu çalışmaları koordine eden Adıyaman Valimiz Abdullah Erin'e çok teşekkür ediyorum. Depremden sonra burada olan TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'a, Adıyaman Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya, AFAD'a, diğer kamu görevlilerine çok teşekkür ediyorum.

Bundan sonra hasarları doğru tespit edip. En hızlı şekilde onarılacak olanların onarılması, onarılmayacakların ise yerine yenisinin yapılmasıdır. Hasar tespitinden sonra hasar gören yapıların yerine yenileri koyma hedefindeyiz. Önümüzdeki kışa girerken, insanlarımızın yeni güvenli kendi konutlarında oturmasıdır" şeklinde devam etti.

Gazetecilerin depremde Atatürk Barajının zarar görüp görmediğini sorması üzerine ise Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Barajlar çok daha sağlam yapılmıştır. Bu baraj yapılırken mühendisler bu tedbirleri almıştır. Herhangi bir hasar olmadığı bizlere iletilmiştir" dedi.

(Fahrettin Çelik - Şinasi İnan / İHA)