Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan Yardımcısı Kaynak deprem bölgesinde
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan Yardımcısı Kaynak deprem bölgesinde

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Samsat ilçesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın depremden zarar görmediği, ilçede öncelikli olarak 12 adet prefabrik okul yapılacağını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Samsat ilçesinde yaptığı açıklamada, Atatürk Barajı'nın depremden zarar görmediği, ilçede öncelikli olarak 12 adet prefabrik okul yapılacağını kaydetti.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak önceki gün 5.5 büyüklüğünde depremin meydana geldi Samsat ilçesine gitti. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, burada depremden zarar gören vatandaşlar ile sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti. İlçenin hükümet konağı bahçesine AFAD tarafından kurulan koordinasyon tırında çalışmalar ile ilgili bilgi alan Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak burada basın mensuplarına deprem sonrasında yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi verdi.
Adıyaman'ın Kuzeydoğu Anadolu fay hattında yer aldığını, Adıyaman'ın yarısının 1. derecede, diğer yarısının 2. derece deprem bölgesinde olduğunu aktaran Kaynak, ancak Samsat ilçesindeki depremin çok daha farklı bir fay hattı üzerinde meydana geldiğini kaydetti.
Deprem anından itibaren, Valilik koordinasyonunda tüm ekiplerin alaya müdahil olduğunu ifade eden Kaynak, "Hadisenin öğle saatlerinde olması bize daha iyi bir imkan sağladı. Bu bölgede toplam bin 900 hane var. Bu hanelerin binden fazla hanesinde ağır hasar, 450 civarında orta hasar, 22 tanesi ise tamamen yıkılmıştır. Deprem sonrasında okullar hızlıca tahliye edildi. Samsat'ta yaklaşık bin 500 öğrencinin okuduğu 12 okuldaki 85 derslikte hasar meydana geldi. Hastanede 3 tane yaralımız var. Bu hastalarımız da ayaklarında incime var. Buraya biz AFAD, Kızılay olarak hane sayısından daha fazla çadır sevk edildi. Bu çadırların tamamı kuruldu" dedi.
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, depremde zarar gören kamu binaları ve okullar ile ilgili olarak, "Samsat'ta acilen kamu hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için, özellikle belediye hizmetlerini geçici bir binaya taşınması gerekiyor. Kaymakamlık binamızın da geçici binada hizmet vermesini sağlamamız gerek. Aynı şekilde emniyet binamızın çalışacağı bir mekan oluşturmalıyız. En önemlisi bin 500 yavrumuzun eğitim gördüğü okullarımızın çok hızlı 12 prefabrik okul göndereceğiz. Birisi ana okul olmak üzere, 12 okul göndereceğiz. Prefabrik okullarda eğitim hayatlarına devam etmeleri sağlanacak. Samsat'ın içme suyu ve kanalizasyon suyu zarar görmüş. Köy Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bununla ilgili çalışma yapılması planlanıyor" diye konuştu.
Samsat'ın 1988 yılında kurulan yeni bir yerleşim yeri olduğunu ancak birçok binanın depremde zarar görmesi nedeniyle yerinin uygun olup olmadığı yönünde ilgili kurumların bir çalışma başlatacağını aktaran Veysi Kaynak, depremde en büyük sevinçlerinin can kaybının olmaması olduğunu söyledi.
Kaynak konuşmasına, "İlk günden beri bu çalışmaları koordine eden Adıyaman Valimiz Abdullah Erin'e çok teşekkür ediyorum. Depremden sonra burada olan TBMM Başkanvekilimiz Ahmet Aydın'a, Adıyaman Belediye Başkanımız Hüsrev Kutlu'ya, AFAD'a, diğer kamu görevlilerine çok teşekkür ediyorum.
Bundan sonra hasarları doğru tespit edip. En hızlı şekilde onarılacak olanların onarılması, onarılmayacakların ise yerine yenisinin yapılmasıdır. Hasar tespitinden sonra hasar gören yapıların yerine yenileri koyma hedefindeyiz. Önümüzdeki kışa girerken, insanlarımızın yeni güvenli kendi konutlarında oturmasıdır" şeklinde devam etti.
Gazetecilerin depremde Atatürk Barajının zarar görüp görmediğini sorması üzerine ise Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Barajlar çok daha sağlam yapılmıştır. Bu baraj yapılırken mühendisler bu tedbirleri almıştır. Herhangi bir hasar olmadığı bizlere iletilmiştir" dedi.
(Fahrettin Çelik - Şinasi İnan / İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Belediye arşivinde yangın
'Benim olduğum yerde kimse bana liste veremez'
Galatasaray'da De Jong şoku
Başbakan Yardımcısı Kaynak deprem bölgesinde
Kılıçdaroğlu'ndan beraat eden Kocaoğlu'na ziyaret
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Çorbacıya ateş açtılar 'Anne ben gidiyorum hakkını helal et'
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Süleyman Soylu: Siyasi hayatı sona erecek!
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Petrol Ofisi'nin yeni sahibi belli oldu
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Almanya'da ikinci skandal! Yine iptal ettiler
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Townsend: TSK, Rakka operasyonu için çalışmaları engellememeye dikkat etsin
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Almanya krizinin ardından 2 ülke arasında ilk temas!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı CANLI YAYIN
Belediye arşivinde yangın
Belediye arşivinde yangın
'Benim olduğum yerde kimse bana liste veremez'
'Benim olduğum yerde kimse bana liste veremez'
Galatasaray'da De Jong şoku
Galatasaray'da De Jong şoku
Başbakan Yardımcısı Kaynak deprem bölgesinde
Başbakan Yardımcısı Kaynak deprem bölgesinde
Kılıçdaroğlu'ndan beraat eden Kocaoğlu'na ziyaret
Kılıçdaroğlu'ndan beraat eden Kocaoğlu'na ziyaret
Sinan Oğan'a konuşması sırasında saldırı!
Sinan Oğan'a konuşması sırasında saldırı!
Tanker ATV'ye çarptı: 2 ölü
Tanker ATV'ye çarptı: 2 ölü
Hatay'da savaş uçağı düştü iddiası
Hatay'da savaş uçağı düştü iddiası
2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez !
2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez !
Bülent Uygun: Gaziantepspor düşmeyecek
Bülent Uygun: Gaziantepspor düşmeyecek
Baykal: Anayasa dediğin 80 milyonu kucaklayacak
Baykal: Anayasa dediğin 80 milyonu kucaklayacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English