Başbakan size bir müjde veriyorum dedi ve açıkladı!

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Kahramankazan'da halka seslendi. Yıldırım, 'Size şimdi bir müjde veriyorum. Ankara - Kazan yolunu genişletiyoruz. 3 gidiş 3 geliş haline getiriyoruz. Hadi hayırlı olsun. 1-2 ay içinde çalışmalar başlıyor. ' dedi.

Başbakan Yıldırım, "1 ay öncesine kadar dolar 4 lirayı gördü. Bugün 3,60. Daha da inecek. Üst aklın oyunlarını boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak. Yeni yeni projeler hayata geçecek" dedi.

İşte Başbakan Binali Yıldırım'ın sözlerinden satır başları:

15 Temmuz'da Allah yolunda ilk şehidi veren Kahramankazan'dı. Bu destan sizin eseriniz. Eserinizle istediğiniz kadar övünün. 15 Temmuz'da yazdığınız destanın son cümlesini de yazıp tarihe not düşeceksiniz.

16 Nisan'da sadığa gidecek ve 15 Temmuz darbecilerinin zihniyetini Türkiye'den sonsuza kadar silinmesini sağlayacaksınız. Sizin bu ilçeyi dar ettiğinizi FETÖ'nün ele başı Pensilvanya'da bu evetleri duydukça kriz geçiriyor fenalaşıyor. PKK sizin bu evetlerinizi işittikçe darlanıyor, kuduruyor.

Çünkü diyorlar ki eyvah, 48 günümüz kaldı. 48 gün sonra millet sandığa gidecek evet diyecek bizim de biletimizi kesecek.

Türkiye artık terörle yaşamaktan kurtulacak. Türkiye önünü daha net görecek. Semalarımıza millete bomba atan savaş uçakları olmayacak.

Gençlerimiz darbeciler tarafından hayatlarından koparılmayacak.

'MERAK ETMEYİN GÜN YAKLAŞTI'

Biz ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu gibi referandum sonucunu tanımayız demedik. Halkı tehdit etmedik. Halka efendi değil hizmetkar olduk. Biz meclis kürsülerini işgal etmedik. Parlamentoyu çalışamaz hale getirmedik. Gün geldi bombalar altında gazi meclise sahip çıktık.

Biz hendek siyasetini asla kabul etmedik. Sırtımızı ona buna dayamadık. Ama bölücü parti ne diyor? 'Biz sırtımızı Kandil'e, PKK'ya dayıyoruz.' Kürt kardeşlerim kimliğinizle, Kürtlüğünüzle iftihar edin. Bu sizin hakkınız ancak alçak terör örgütü PKK bilesiniz ki sizin gibi bir sorunu yok. Ancak sizin böyle alçak bir örgüt gibi sorununuz var. Ancak merak etmeyin gün yaklaştı. Bu alçak örgütün sizin ve bizim aramızı bozmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

'HALK OYLAMASI BİR SEÇİM DEĞİL'

FETÖ'ye, PKK'ya DEAŞ'a elveda demeye hazrı mısınız? Halk oylaması bir seçim değil. Buna bir seçim havası vermeye çalışanlar var. Millet bunlara gülüp geçiyor.

Bir önceki seçim HDP'ye CHP'ye oy vermiş kardeşlerim varsa onlara sesleniyorum. Siyasi görüş farklılıklarımızı bir kenara bırakalım. Mevzubahis olan memleketse geri kalan teferruat.

'DOLAR DAHA DA İNECEK'

1 ay öncesine kadar dolar 4 lirayı gördü. Bugün 3,60. Daha da inecek. Üst aklın oyunlarını boza boza geliyoruz. Aksine önümüzdeki günlerde ekonomimiz daha da canlanacak. Yeni yeni projeler hayata geçecek.

'SİZE ŞİMDİ BİR MÜJDE VERİYORUM'

Size şimdi bir müjde veriyorum. Ankara - Kazan yolunu genişletiyoruz. 3 gidiş 3 geliş haline getiriyoruz. Hadi hayırlı olsun. 1-2 ay içinde çalışmalar başlıyor.

Köklerimizden beslendik, geleceğe yöneldik. Abdülhamit'in hayalini gerçeğe çevirdik. Mustafa Kemal'in vizyonunu taşımayı kendimize görev bildik.

'BU SİSTEM BABANIN OĞULLA ARASINI AÇAR'

Kılıçdaroğlu 50 vekil artışını eleştiriyor. 50 vekile fazladan para verileceğini söylüyor. Sen onu soracağına bir milletvekilinin 1 trilyon 200 milyar telefon faturası bu milletin sırtına sarıyor, onun hesabını ver. Ayıptır. Gerçekleri saptırmayacaksınız. Bu sistem babanın oğulla arasını açar. Bu sistemde kim gelirse gelsin mutlaka sorun çıkıyor. 1950'den beri yaşadıklarımız ortada.

'BAL GİBİ OLUR, GAYET DE GÜZEL OLUR'

Bir de ağızlarına ezber yapmışlar, 'cumhurbaşkanı partili olur mu?' Olur… bal gibi olur, gayet de güzel olur. Bir de tutturmuşlar 'tek adam'. Başka ne olacak? Biz demiyor muyuz kardeşim. Bir direksiyonda iki tane kaptan olmaz. Bir gemide iki tane süvari olmaz. Onun için tek olacak. Elbet tek olacak. Ama tek adam dediğiniz milletin oylarıyla gelecek milletin oylarıyla gidecek. Silahla bombayla uçakla gelemeyecek. Kimse milletin iradesinin üzerine hiçbir güç kullanamayacak.

Bugünlerde yine birilerine bir şeyler oluyor. Farkında mısınız? Eskiden hatırlayın manşetlerle hükümetlere ayar veririlerdi. AK Parti geldi artık manşetlerle hükümet kurmak hükümet yıkmak tarih oldu. Efendim 'karargah rahatsız.' Bu manşetleri hatırlıyorsunuz değil mi? 28 Şubat'ı başlatmadan önce büyük denen gazeteler bu manşetleri ata ata halkın seçtiği iktidarı alaşağı etmek için her türlü tezgahı kurdular. Şimdi bakıyorum benzer şeyler yapmaya çalışıyorlar. Manşet atarak hükümete ayar vermeye çalışıyorlar. Kahramankazanlılara iyi dinleyin. Şimdi demokrasi dışı bu girişimlere karşı 15 Temmuz'da en güzel cevabı veren Kahramankazanlı bu algı operasyonları size söker mi? Elbette sökmez.