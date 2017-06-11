Başbakan Sancektepe'de bir ailenin iftarına katıldı

Başbakan Binali Yıldırım, bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Harun Körpe'nin Sancaktepe'deki evinde orucunu açtı.

Başbakan Binali Yıldırım, bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Harun Körpe'nin Sancaktepe'deki evinde orucunu açtı.

Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Harun Körpe ve ailesini Sancaktepe'deki evlerinde ziyaret etti. İftar saati öncesinde gerçekleşen ziyarete, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ravza Kavakçı Kan, İstanbul milletvekilleri Mihrimah Belma Satır, Mehmet Ali Pulcu, Osman Boyraz, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de yer aldı.

Başbakan Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım ile beraberindekiler, bir süre Körpe çifti ve 3 çocuğuyla sohbet etti. Başbakan Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ve diğer konuklar, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlarını Körpe ailesinin evinde yaptı.

Özel bir firmada temizlik görevlisi olarak çalışan Çorum Osmancıklı Harun Körpe'nin, 2004'te Çekmeköy Şile yolunda geçirdiği trafik kazasında her iki bacağından yararlandığı ve 6 yıl çalışamadığı öğrenildi.

