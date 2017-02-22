Başbakan referandum sürecine ilişkin konuştu

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde aralarında Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de bulunduğu internet, televizyon ve gazete yöneticileriyle bir araya geldi.

İLK MİTİNG PAZAR GÜNÜ KAHRAMANKAZAN'DA

Yıldırım, referandum çalışmalarına Pazar günü Kahramankazan'da yapılacak mitingle başlanacağını ilan etti.

CUMHURBAŞKANI İLE ORTAK MİTİNG

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting kararı aldıklarını duyuran Başbakan Yıldırım "Büyük illerde Cumhurbaşkanı ile ortak mitinglere katılacağız" dedi.

"15 YILDIR ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN İŞ YAPAMADIK"

Başbakan Yıldırım, ayrıca "15 yıl şeytan taşlamaktan iş yapamadık" diye konuştu.

BOZKURT İŞARETİ VE MHP'NİN İDAM İSTEĞİ

Grup toplantısında bozkurt işareti yapmasına ilişkin "Bölücü olmayan her sembolü kullanırım" açıklamasında bulunan Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli'nin idam isteğinin hatırlatılması üzerine "Referandumdan sonra oturulur konuşulur" dedi.

TSK'DAKİ BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI VE İHRAÇ EDİLEN AKADEMİSYENLER

TSK'da başörtüsü yasağının tamamen kaldırılmasını olumlu bulduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım kamudan yapılan ihraçlarla ilgili ise "FETÖ ve PKK'ya bulaşanlarla işimiz. Haksızlık varsa düzeltilecek." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA: OLAYLARIN DERİNLİĞİNİ BİLMEYİN BÖYLE OLUYOR

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun 'Rakka'da ne işimiz var' açıklaması üzerine "Olayların derinliğini bilmeyince böyle konuşmalar oluyor. Rakka'da sizin işiniz olmazsa onların sizin memleketinizde işi oluyor. Onların buradaki işlerinin önüne geçmek, yok etmek, terörü kaynağında kurutmak için işimiz var" diyen Başbakan Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

CHP'NİN 'HAYIR' KAMPANYASI

"Şu anda CHP, kampanyasını yumuşatmış görünüyor. Bence kucaklayıcı olmak yani ayrıştırmadan, sertleştirmeden insanları... İşte kandı, hainliktir gibi hiçbir şekilde vatandaşın hoşuna gitmeyen, vatandaşın hiç hak etmediği söylemler olmaması iyi bir gelişme. Demokraside ve ülkenin birliğinin, beraberliğinin muhafazasında bu söylemin daha doğru bir söylem olduğunu düşünüyorum. Ama ne kadar sürecek bilmiyorum.

"SİYASETTE GERGİNLİK OLMAMALI"

Biz mümkün mertebe siyasette gerginliğin değil, kucaklayıcılığın hakim olmasını istiyoruz. Bu şekilde bir yaklaşım içerisindeyiz. Ama kırmızı çizgilerimiz var, değerlerimiz var. O değerlerimize saldırı olursa ona da boynumuzu bükemeyiz, gereken karşılığı veririz"

DEAŞ'LA MÜCADELE

DEAŞ'la mücadeleye de değinen Yıldırım, 3 bin civarında DEAŞ'lının etkisiz hale getirildiğini söyledi: "Türkiye, terör örgütüyle özellikle de DEAŞ ile en etkin mücadele eden, lafını yapmayan, gerçek anlamda mücadele yapan ülke olduğunu bütün dünyaya gösterdi. 3 bin civarında DEAŞ mensubunu biz etkisiz hale getirdik"