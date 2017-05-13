Başbakan, Muğla'daki kazayla ilgili bilgi aldı

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'daki kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla'daki kaza ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım, Muğla'da meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yetkililerden bilgi aldı.

