12.01.2017 14:49 Başbakan Meclis'in bombalanan kısmını gezdi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de 15 Temmuz'da zarar gören alanlarda yapılan çalışmaları inceledi. Başbakan Binali Yıldırım, TBMM'de 15 Temmuz'da zarar gören alanlarda yapılan çalışmaları inceledi.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında bombalanan TBMM'de, zarar gören alanlarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yıldırım'a TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı ve Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da eşlik etti. Arslan, Yıldırım'a yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

(Enise Vural / İHA)

