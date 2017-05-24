Başbakan May açıkladı: İngiliz ordusu teröre karşı alarmda
İngiliz ordusu, olası terör saldırısına karşı kilit bölgelerde 984 askeri konuşlandırdı.
İngiliz ordusu, olası terör saldırısına karşı kilit bölgelerde 984 askeri konuşlandırdı. İngiltere Başbakanı Theresa May, olası terör saldırılarına karşı kilit bölgelere, güvenliği sağlamak için askerlerin konuşlandırılacağını bildirdi. Ardından, İngiliz Ordusu Manchester terör saldırısının ardından olası terör saldırılarına karşı 984 askeri, kilit bölgelere konuşlandırdı. İngiltere'nin Manchester kentinde ABD'li ünlü pop sanatçısı Ariana Grande'nin konseri sırasında düzenlenen intihar saldırısında 22 kişi hayatını kaybederken, 120 kişi de yaralanmıştı.
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