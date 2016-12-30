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Başbakan'ın eşi Semiha Yıldırım mobil fırında ekmek yaptı
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Başbakan'ın eşi Semiha Yıldırım mobil fırında ekmek yaptı

Maltepe sahilinden yola çıkan Halep'e yardım konvoyunda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin günde 10 bin ekmek üreten 'mobil fırın olan tır' başta Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan olmak üzere katılımcıların büyük takdirini topladı. Semiha Yıldırım, mobil fırında ekmek yapmayı da ihmal etmedi.

Maltepe sahilinden yola çıkan Halep'e yardım konvoyunda Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin günde 10 bin ekmek üreten "mobil fırın olan tır" başta Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan olmak üzere katılımcıların büyük takdirini topladı. Semiha Yıldırım, mobil fırında ekmek yapmayı da ihmal etmedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığının başlattığı "Kardeşlik Seferberliği" kapsamında, Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin de aralarında bulunduğu ilçe belediyelerinin iş birliğiyle hazırlanan Halep'e yardım konvoyu Maltepe Sahili Etkinlik Alanı'nda düzenlenen törenle uğurlandı. Programa Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan, Türk Kızılayı İstanbul İl Başkanı İlhami Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'nın yanı sıra diğer ilçe belediye başkanları da katıldı.

Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, bugün 200'ü aşkın yardım tırının yola çıktığını belirterek, "Bu kervan sadece gıda, sağlık ve insani yardım taşımıyor, tarihten bu yana gelen kardeşliğimizin hep devam edeceği mesajını da taşıyor. Çünkü bizim için Halep neyse, Antep de odur. Bizim için Hamalı bir annenin yardım çağrısı neyse, Kilisli bir annenin yardım çağrısı da odur" dedi.

Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı ve Türk Kızılayı İstanbul Şube Başkanlığının inisiyatif aldığını, yerel yönetimlerin ellerini taşın altına koyduğunu belirtti. Semiha Yıldırım, Bakan Fatma Betül Sayan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Başkan Usta, Gaziosmanpaşa Belediyesi'nce Halep'e ilk etapta gönderilen 11 TIR arasında yer alan mobil fırını gezerek incelemelerde bulundu.

Günde 10 bin ekmek üretme kapasitesine sahip mobil fırın tırın Halepli mültecilerin ihtiyaçlarını giderme konusunda çok önemli bir işleve sahip olacağı belirtilirken, Başbakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ve Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta mobil fırında ekmek yaptı.
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