Başbakan'ın 'bozkurt' işaretine Bahçeli'den ilk yorum!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından, Başbakan Binali Yıldırım'ın partisinin grup toplantısında, 'Bozkurt işareti' yapmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli şunları söyledi:

"HER ÜLKENİN SEMBOLÜ VARDIR"

"Her ülkenin sembolü vardır ve bu gayet normaldir. Mesela Horoz Fransa'ya, Aksungur İzlanda'ya, Bizon Polonya'ya, Kınalı Keklik Irak'a aittir. Kaplan Bangladeş'le, Kartal Mısır'la, Akbaşlı Kartal ABD'yle, Aslan Birleşik Krallık'la, Boğa İspanya'yla, Boz Ayı Rusya'yla özdeşleşmiştir. İbibik Kuşu İsrail'i çağrıştırırken, Panda Çin'i, Kanguru Avustralya'yı hatırlatmaktadır.

"TÜRKLER BOZKURT'LA ANILMAKTADIR"

Türkler ise Bozkurt'la anılmaktadır. Birçok ülkenin bayrağında hayvan figürü vardır. Mesela Ekvator'un Akbaba, Peru'nun Lama, Uganda bayrağında da Turna vardır. "ABD'de Demokratlar Eşek, Cumhuriyetçiler ise Fil simgelerini kullanmaktadır.

"GÜNLERCE KONUŞULDU, SİYASİ GÜNDEM BUNA KONUŞLANDI"

Bunları niçin söylediğim sanıyorum anlaşılmıştır. Başbakan partisinin grup toplantısında yapmış olduğu Bozkurt işareti günlerce konuşuldu. İlginçtir ki, siyasi gündem buna göre konuşlandı.

"BAŞBAKAN'IN ELİNE YAKIŞMIŞ, RAHATSIZ OLANLAR İŞİNE BAKSIN"

Herkes fıtratına uygun görüş sarfetti: Niye yaptı, neden yaptı, ne söylemeye çalıştı? Şeklindeki sualler havalarda uçuştu, ortalığa doluştu." "Toz duman geçtikten, her şey yerli yerine oturduktan sonra değerlendirme yapmak için bekledim, izleyip, niyet ve mesaj sahiplerini gördüm. Bir defa, Başbakan'ın Bozkurt işareti eline yakışmış, samimi ve milli duruşuna tam oturmuştur. Rahatsız olanlar kendi işine bakmalıdır.

"NE YAPSAYDI..."

Ne yapsaydı, başka ülkelerin sembollerini mi kullansaydı? Türk milletinin ferdine Bozkurt yapmak düşer, fitnecilere yiyecek ekmek yoktur. Bozguncular diyor ki, geçmişte Bozkurt yapanlar suçlanmış, takibata uğramış. Ben de diyorum ki, samanlıkta iğne aramayın, o devirler geçti."