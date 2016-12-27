Başbakan'ın 15 Temmuz gecesi görüntüleri ortaya çıktı

Başbakan Yıldırım, darbeci askerlerin darbe girişiminde bulunmasından kısa süre sonra televizyonlara bağlanarak halka mesaj vermişti.

Televizyonlara telefonla tek tek bağlanarak açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım'ın bu konuşmaları nereden yaptığı merak ediliyordu.

Cemil Barlas'ın Twitter'dan paylaştığı videoda Başbakan'ın bir evde koltukta otururken konuşma yaptığı görülüyor.

GECEYİ KASTAMONU'DA GEÇİRMİŞTİ

Başbakan Yıldırım'ın 15 Temmuz gecesi İstanbul'dan Ankara'ya araçla dönerken konvoyundaki arabalara Jandarma tarafından ateş açıldığı iddia edilmişti. Yıldırım, o geceyi Kastamonu içerisinde bir kaymakamın evinde geçirmişti.