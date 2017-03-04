Başbakan ile ayakkabı boyacısı arasında güldüren diyalog
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Nevşehir mitingi sonrasında bir ayakkabı boyacısıyla arasında geçen diyalog güldürdü.
Başbakan Binali Yıldırım'ın, Nevşehir mitingi sonrasında bir ayakkabı boyacısıyla arasında geçen diyalog güldürdü. Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Nevşehir Valiliğini ziyaret etti. Ziyaretin ardından 'Ayakkabınızı boyayım' diyen ayakkabı boyacısının isteğini kırmayan Başbakan Binali Yıldırım,ayakkabısını boyatmak üzere boyacının yanına geldi. Bu sırada boya sandığının üzerine ayakkabısını koyan Başbakan Binali Yıldırım'a ayakkabı boyacısı, "Önce bir fırça çekeyim Başbakanım" dedi. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, "Ayakkabıya çek fırçayı. Bak görüyor musun? Vatandaş fırça da çekiyor. Her şeyi yapar" demesi çevredekileri güldürdü. (Ali Göç - Alparslan Ötüken - Coşkun Sağlamdin - Şerif Taşar / İHA)
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