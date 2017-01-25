Başbakan'dan yüz binlerce kişiye iş müjdesi!

Bu yıl 5 bin arkadaşımız siyaset akademisini başarıyla tamamlamıştır. 2008'den bugüne kadar 50 bin kişi siyaset akademisinde eğitim gördü, kendilerini geleceğe hazırladı. AK Parti siyasetinin başarısının altında yatan önemli sebeplerden biri de geleceğin siyasetçilerini yetiştiren bir okul olma özelliğidir. Siyaset Akademisinin çalışmalarına katkı veren her kardeşimize huzurlarınızda içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Akademi çalışmalarına katılan herkese de buradan teşekkürlerimi sunuyorum.

112 BİN 400 KİŞİYE İŞ MÜJDESİ

Dün önemli bir adım attık, kararlar aldık. 28 Kasım-11 Ocak tarihleri arasında Doğu'da, Güneydoğu'da yatırımcılarla görüşüldü, onların talepleri dinlendi ve beklentileri görüşüldü. Ortaya çıkan sonuç gayet memnuniyet verici. 23 il için yatırım yapmak üzere müracaat edenlerin sayısı bin 200'ü aşmış durumda. Toplam yatırım miktarı da 20 milyar doları bulmuş vaziyette. Bu yatırımlar bölgede gerçekleşirse 112 bin 400 vatandaşımız, gencimiz iş aş sahibi olacak. Bunu etrafıyla düşündüğümüzde bu sayısı 500 bini geçmiş olacak. Sadece bu rakamlar ön talep sırasında yapılan müracaatlardır. Program resmen dün başladı. Program kapsamında yatırım yapan herkese yapacağı yatırımla ilgili fizibilite hazırlama, danışmanlık yapma gibi hizmeti bedelsiz devlet verecektir.

YATIRIMCIYA FAİZSİZ KREDİ

Kullanılan kaynağın her kuruşunun nereye gittiğini, israf edilmediğini bilmek istiyoruz. Yatırım için arazi temininden başlayarak arsa üzerine bina yapılması dahil desteği vermeye devam edeceğiz. 10 milyara kadar sabit yatırımın bedelini biz karşılayacağız. Fabrika kurulduktan sonra iş bitmiyor. Üretim tesislerini büyütmek, geliştirmek isteyenlere de yine destek verilecek. Fabrika kuruldu, sıra fabrikanın içini donatmaya geldi. İçeriye alet, edevat, makina ne lazımsa onunla ilgili makina teçhizatın alımında da destek veriyoruz. Bu destek kredi şeklinde, faizsiz kredi şeklinde. 2 yılı ödemesiz olacak, 4-6 yıl arasında değişecek. Eğer içerideki makinaları yurt içinden alırsa kredi süresi daha uzun ve ödeme süresi de daha fazla olacaktır.

BİR DESTEK DE İŞLETMECİYE

Bütün bunlar olduktan sonra sıra geldi işletme desteğine. Yine 4 yıl süreyle 1 yılı ödemesiz, işletme süresince işletme kredisi olarak yatırımcılara temin edilmiş olacak. Bu üretim ve imalatla ilgili konular. Ayrıca hizmet sektörüyle ilgili yatırım yapmak isteyenler için de benzer destekler var. Çağrı merkezi kurmak isteyenlere destek vereceğiz. Veri merkezi kurmak istiyorlarsa onlara da destek vereceğiz. Bu iki sektör çok önemli. Bugün 80 bin civarında bu sektörde çalışan genç kızlarımız, genç erkek kardeşlerimiz var. Bu güzel bir sektör. Sadece sermayesi de fazla yok. Küçük bir yatırımla birçok insana kolayca iş bulabiliyorsunuz. Üstüne üstlük de vatandaşın derdiyle dertleniyorsunuz, sorunları çözüyorsunuz.

BİLGİLER PARMAK BOYUTUNDA KART İÇİNDE SAKLANABİLECEK

Bazı illerimizde şu anda en büyük iş veren konumuna gelmiştir çağrı merkezleri. Desteklemeye devam edeceğiz. Veri merkezi kurma işi de son yıllarda internetin yaygın kullanılmasıyla beraber, elektronik ortamda çok fazla bilgi üretiyor. Eskiden bu bilgiler kağıtlarda oluyordu, arşiv ve depolarda tutuluyordu. O evrakların bulunup çıkarılması çok büyük bir zahmet gerektiriyordu. Veri merkezlerinde artık herşey elektronik ortam içerisinde parmak kadar bir hafıza içerisinde, bir kart içerisinde toplayabiliyorsunuz. Bunların gelecek yıllara emniyetle bırakılabilmesi, istendiği zaman çıkarılması çok daha kolay hale gelecektir.