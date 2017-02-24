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Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...
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Başbakan'dan Suriyeli talimatı! Bu tarihi bekleyin...

Başbakan Yıldırım vatandaşlık verilecek Suriyeliler için flaş bir karar verdi. Başbakan'ın vatandaşlık alımı için çalışmaların referandum sonrasına ertelenmesi talimatını verdiği ortaya çıktı.

Vatandaşlık verilecek Suriyeliler için çalışmalar referandum sonrasına ertelendi. Başbakan Yıldırım referandum öncesinde böyle bir kararın tartışma yaratabileceğini bildirdi.

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında iki hafta önce toplanan Bakanlar Kurulu'nda, vatandaşlık verilebilecek Suriyeli sayısının ilk etapta 80 bin olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yıldırım, toplantıda, “Sinek küçük ama mide bulandırmasın” diyerek çalışmanın 16 Nisan referandumu sonrasına bırakılması talimatını verdi. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da 16 Nisan'a kadar hiçbir Suriyeli mültecinin vatandaşlığa alınmayacağını açıkladı.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıda vatandaşlık verilecek kişi sayısının yüksek olmadığını ancak, referandum öncesinde böyle bir adım atılmasının tartışma yaratabileceğini bildirdi.

Hürriyet'in haberine göre Yıldırım, “16 Nisan'ı bekleyelim. Sinek küçük ama mide bulandırmasın. Vatandaşlığa alımı halk oylaması sonrasına bırakalım” talimatı verdi.

SON TARAMAYI MİT YAPACAK

Toplantıda yapılan sunumlara göre, Suriyelilerle ilgili yapılan çalışmalar Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne gönderildi. Yapılan analizlerde ilk etapta 22 bin aile, yaklaşık 80 bin kişiden oluşan bir gruba vatandaşlık verilebileceği simülasyonu hazırlandı. MİT aracılığıyla son güvenlik taramasından geçirilecek Suriyelilerden uygun koşulları taşıyanlar referandumdan sonra vatandaşlık alacak.

GÖLGEDE BIRAKMAK İSTEMİYORUZ

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, KADEM ve AFAD Başkanlığı'nın Ülkemizdeki Suriyeli Mültecilere Yönelik Ekonomik ve Sosyal Uyum Projesi tanıtım programında yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Suriyeli meselesinden dolayı 16 Nisan halk oylamasını gölgede bırakmak istemiyoruz. Bunların içinde vatandaşlık talep etmeyenler de olabilir. İlk etapta 20 bin toplam Türkiye için valilikler bir ön çalışma yapıyorlar ve İçişleri Bakanlığımıza gönderiyorlar. Göç idaresi ve vatandaşlık genel müdürlüğü çalışıyorlar, uygun buldukları kişileri tekrar test ediyorlar. Tekrar valiliklere gönderiyorlar bu defa güvenlik soruşturması kısmı başlıyor. 16 Nisan meselesi Türkiye için en önemli siyasi meselelerden biri olacaktır. Bu kadar önemli bir hadiseyi 5-10 bin vatandaşlığa aldığımız Suriyeli meselesiden dolayı gölgede bırakmak istemiyoruz. İstisnai vatandaşlık bizim kanunumuzda çok eskiden beri var. O kapsama Bakanlar Kurulu değerlendirip son kararı verecektir. İstisnai vatandaşlık kapsamında mevzuat değişikliğine gerek olmadan bunları yapacağız. 16 Nisan'a kadar hiçbir Suriyeli vatandaşlığa alınmayacak.”

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