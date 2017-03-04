Başbakan'dan sınırda düşen uçağa ilişkin açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, 'Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor' dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, "Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir mitinginin ardından Valiliği ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, Hatay'ın Suriye sınırında düşen uçakla ilgili, "MİG-23 uçağı düştü. Pilotun atladığı tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Uçağın Suriye topraklarına pilotun muhtemelen ya Türkiye tarafına ya da Suriye tarafına düştüğü varsayılıyor. Samandağ Yaylacık mevkiinde meydana geliyor. Durum bundan ibaret. Suriye rejimine ait bir uçak olduğu tahmin ediliyor" ifadelerini kullandı. (Ali Göç - Alparslan Ötüken - Coşkun Sağlamdin - Şerif Taşar / İHA)
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