Başbakan'dan Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği görev ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla sürdüreceğine inancım tamdır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği görev ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla sürdüreceğine inancım tamdır" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Sahil Güvenlik Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Sahil Güvenlik Komutanlığımızın kuruluş yıl dönümünü en içten duygularımla kutluyorum. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, tecrübeli, eğitimli ve donanımlı kadrosuyla sahil ve karasularımızda emniyeti sağlarken, deniz yolu ile yapılan kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi gibi ülkemiz için hayati önemi haiz birçok görevi başarıyla ifa etmektedir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızın, üstlendiği görev ve sorumluluklarını daima üstün bir gayret ve yüksek bir vazife şuuruyla sürdüreceğine inancım tamdır.

Bu vesileyle Sahil Güvenlik Komutanlığımızın değerli mensuplarına sevgi ve muhabbetlerimi sunuyor, üstlendikleri zor ve önemli görevleri yerine getirirken hayatlarını kaybeden bütün şehitlerimizi de rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

(Enise Vural/İHA)