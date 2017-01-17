17.01.2017 10:35 Başbakan'dan Reina katliamcısıyla ilgili açıklama

Başbakan Binali Yıldırım, Reina katliamcısının sorgulamasının sürdüğünü belirterek, 'Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır' dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Reina katliamcısının sorgulamasının sürdüğünü belirterek, "Bununla ilgili birçok detay var ama bu kadarını söylemekle yetinelim. Zamanla gelişmeler hakkındaki bilgiler verilecek. Önemli olan bu alçak saldırının failinin yakalanmış olmasıdır, arkasındaki güçlerin ortaya çıkarılmasıdır" dedi.



