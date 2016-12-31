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Başbakan'dan o ile müjde
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Başbakan'dan o ile müjde

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'in kalkınmada 6. bölge olacağını müjdeledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis'in kalkınmada 6. bölge olacağını müjdeledi.
Kilis'te çarşı esnafını gezerek sorunlarını dinleyen Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Cumhuriyet Meydanında başbakanlık otobüsüne çıkarak Kilis halkına seslendi. Başbakan Yıldırım, konuşmasında, "kirve" sloganları atıldı. Başbakan Yıldırım, "Ben Kilis'in kirvesiyim aynı zamanda" dedi. Yıldırım, "Kilis'in dertlerini ne kadar bu ülkenin yüzünü ağarttığını biliyoruz. İnşallah 2017 daha da farklı olacak. Size daha önemli bir müjde veriyorum. Kilis kalkınmasında 6. Bölge olacak. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

'25 TANE İNSANIMIZI KAYBETTİK'
Kilis'e artık füze düşmediğini söyleyen Yıldırım, "2016 da terörle mücadelemizi amansız bir şekilde devam ettirdik. Hatırlayın Kilis'e füzeler düştü. Kilis'e roketler atıldı. 25 tane insanımızı kaybettik. Suriyelilerden az ama daha fazla 14 tanesi Kilisli kardeşlerimiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarımızın tekrar acılarını paylaşıyoruz. Hiç merak etmeyin dedik ki bu alçaklar terör örgütleri terör örgütlerinin birbirinden farkı yok. Hepsinin işi masum insanları öldürmek. DEAŞ'ı da, PKK'lısı da DHKPC'si de Allah hepsinin belasını versin. Biz dedik ki bu iş böyle olmuyor. Ne yapalım bu alçakları oradan füze atmayacak hale getirelim nereye kaçarsanız oraya kadar kovalayacağız. Bu şehitlerimizin bu vatandaşlarımızı hesabını soracağız dedik sorduk mu? Şimdi artık daha roketler gelebilir mi? İşte büyük millet budur. İşte büyük millet budur. İşte terörle yurt içinde yurt dışında amansız mücadele veren Türkiye'dir. Milletin adı Türk milletidir" şeklinde konuştu.
Türkiye'nin kimseyle sıkıntısı olmadığını vurgulayan Yıldırım, "Bizim bütün mücadelemiz memleket ve gelecek mücadelesidir.Kilisin Antep'in, Halep'in bütün kardeşlerimizin geleceği için istiklali için mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
Bölgenin yapılacak yol ve tünellerle denize açılacağını söyleyen Yıldırım, "Polateli Şahinbey arasından geçen yol Amanos dağlarından denize ulaşacak. 22 kilometre tünel yapılacak. Denizin altından arabaları geçiren Fatih'in torunları Hassa tünelini de yapar" diye konuştu.
Yıldırım Kilis halkının yeni yılını kutlayarak konuşmasını bitirdi.
Konuşmanın ardından ise Başbakan Yıldırım, miting otobüsü ile Kilis Devlet Hastanesine geçerek, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El bab operasyonunda yaralanan askerleri ziyaret etti.
(Serhat Demir-Mehmet Ali Dağ- Lider Olgun / İHA)
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