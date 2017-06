Başbakan'dan kutlama mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Vatanımız ve milletimizin yegane koruyucularından Kara Kuvvetleri Komutanlığı; birlik ve beraberliğimiz, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için var gücüyle çalışmakta hakkı ödenemez fedakârlıklar göstermektedir. Kara Kuvvetlerinin sahip olduğu eğitim, personel, donanım ve tecrübe üstünlüğü, yüksek ruh ve vazife şuuru, daima üstün disiplini ve görev anlayışı her durumda kendini ortaya koymaktadır. Gece gündüz demeden her türlü mevsim ve doğa şartlarında mücadeleyi sürdüren Kara Kuvvetlerimiz, başarılarıyla her zaman milletimizin gurur kaynağı olmuştur. Birlik ve beraberliğimize kasteden her türlü tehdide karşı sınırda ve sınır ötesinde ortaya koyduğu mücadeleyle, caydırıcılığı temel alan güçlü yapısıyla Kara Kuvvetlerimiz; şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da milletimize güven vermeye devam edecektir. Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü bu duygu ve düşüncelerle kutluyor, aziz şehitlerimizi ve bütün İstiklal kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla anıyor, kahraman askerlerimize takdirlerimi sunuyorum."