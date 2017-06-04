Başbakan'dan 'kabine değişikliği ve bedelli askerlik' cevabı

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, 'Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz' açıklamasını yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, "Hükümetin gündeminde bedelliyle ilgili bir konu yok. Şu anda terörle amansız bir mücadele içindeyiz" açıklamasını yaptı.

Başbakan Yıldırım, dün Çankaya Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Ramazan ayının İslam alemine huzur, barış ve kardeşlik getirmesini dileyen Yıldırım, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kabine revizyonunun yakın zamanda gündemlerinde olup olmadığına yönelik bir soru üzerine Yıldırım, "Burada kabineye girme arzusunda olan var mı? Merak edilecek bir konu değil. Kabine değişikliği konuşulmaz. Bir gün bakarsınız ki değişmiş" ifadelerini kullandı.

Şırnak Şenoba'da meydana gelen helikopter kazasına ilişkin bir basın mensubunun, "Helikopterde engel tanıma sistemi neden tamamlanmadı?" sorusuna Yıldırım, şu cevabı verdi:

"Bu kazaların olmaması gerekir. Engel tanıma sistemi uzun yıllardır savunma sanayisinin gündeminde olmuş. Birkaç sefer ihale yapılmış ama bürokrasi ve firmaların kendi aralarında sonuca rıza göstermemesinden iptal edilmiş. Bunların hiçbiri bahane olmamalı. Ben Milli Savunma Bakanına, 'Gerekirse doğrudan temin suretiyle bu işi hemen halledin' talimatını verdim."



BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMDE Mİ ?

Başbakan Yıldırım, BBP Başkanı Mustafa Destici ile yaptığı görüşmenin ardından bedelli askerlik başlığının gündeme gelmesine yönelik sorulan soruyu cevapladı. Hükümetin gündeminde bedelli askerlikle ilgili bir konunun olmadığını ifade eden Yıldırım, BBP Genel Başkanı Destici'nin bedelli askerlikten elde edilen gelirin SMA hastalarına bağışlanması yönünde bir talebinin olduğunu ancak ona karşılık bir cevabın verilmediğini söyledi.

