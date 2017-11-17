Başbakan'dan Hakkari'de birlik beraberlik mesajları

Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'de vatandaşlara hitap etti.

ALLAH BİRLİĞİMİZİ DAİM ETSİN

"Size Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdim. Buradan Çukurca'yı, Şemdinli'yi, Yüksekova'yı selamlıyorum..." diyerek sözlerine başlayan Başbakan Yıldırım, "Allah bu birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin." dedi.

"BİZ BİRİZ, BERABERİZ"

Başbakan Yıldırım, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bizim kardeşliğimiz pazara kadar değil mezara kadardır. Hakkari diyor ki; ey alçak terör örgütü ne yaparsan yap bizi bölemezsin. Biz; biriz, beraberiz. Biz bir aileyiz. Birlikte Türkiye'yiz. İşte Türkiye'nin fotoğrafı.

"IRKÇILIK YAPAN BİZDEN DEĞİLDİR"

Türk ile Kürt birdir, kardeştir, birlikte Türkiyedir. Irkçılık yapan bizden değildir. Bizim dinimizin emri budur. Irkçılık yok, etnik milliyetçilik yok, dini milliyetçilik yok, bölgesel ayrımcılık yok. Hakkari'yle, Kırklareli'yle, Sinop'la, Hatay'la, 780 bin kilometrekare vatan toprağıyla hep biriz.

"BÜTÜN TÜRKİYE HAKKARİ'DİR"

Bu ülkenin her ferdine, vatandaşına sadakatle bağlıyız. Benim gözümde bütün Türkiye Hakkari'dir. Değerli kardeşlerim. İlmek ilmek dokunan Hakkari kilimi, Selçuklu'dan beri bu ülkenin ruhunu temsil ediyor.

HAKKARİ'YE 2 MÜJDELİ HABER

Yıldırım, Hakkari'ye 2 müjdem var diyerek, "Birincisi hava soğuk değil mi ? Bunun için doğalgaz lazım. Hakkari'ye doğalgaz geliyor, doğalgaz. Vali beye sordum 2019 diyor, olur mu? O halde daha erken getirelim değil mi? İkincisi; Hakkari, Van, Yüksekova arasındaki yollar hızlandırıp bitirmiş olacağız." açıklamasında bulundu.