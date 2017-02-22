Başbakan'dan gündeme dair önemli açıklamalar

Başbakan Binali Yıldırım, medya kuruluşlarının temsilcilerine gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, medya kuruluşlarının temsilcilerine gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

Başbakan Binali Yıldırım, medya kuruluşlarının temsilcileriyle Çankaya Köşkünde bir araya geldi. Medya kuruluşlarının temsilcileriyle tek tek tokalaşan Yıldırım, gazetecilerin sorularını cevapladı. Partisinin grup toplantısında 'bozkurt işareti yaptığının hatırlatılması üzerine Başbakan Yıldırım, "Ülkücüleri unutmayın diye bağırdılar, ben de o işareti yaptım" dedi. MHP ile ortak etkinliğin karara bağlanmadığına işaret eden Yıldırım, "Belki süreçte hangi formatta olur bilmem ama ortak etkinlik olabilir" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun referandum açıklamalarını değerlendiren Yıldırım, "CHP çok hızlı değişiyor, bu ani değişiklikler vatandaşın gözüne girmeye yaramaz" dedi. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin olarak ise Yıldırım, "Kim olursa olsun kesinleşen cezası olanın durumu TBMM'de okunur. Bundan sonra da olacak olan bu" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, referandum sürecine işaret ederek, "Bütün kararsızları etkilemek için çalışıyoruz, kampanya süresince faydalarını anlatacağız, kendilerini de dinleyeceğiz" dedi.



GÜLEN'İN İADESİ VE KIBRIS MÜZAKERELERİ

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulundu. DEAŞ ile mücadelede yine bir terör örgütü olan PYD ile işbirliğinin doğru olmadığını belirten Yıldırım, "Rakka bizden çıkan bir plan değil. ABD, PYD ile operasyon yapmasın istiyoruz, buna razı değiliz. ABD, bir bakıp karar verecek, YPG'nin Mümbiç'ten çıkacağını taahhüt etmişlerdi. Bunu da hatırlattık" dedi.

Kıbrıs müzakerelerine ilişkin, "Rum tarafı Enosis kararı aldı. Bunu yapacaktın, niye görüştük bu kadar? Akıncı gitmiyor toplantıya haklı olarak" diyen Yıldırım, Gülen'in iadesine ilişkin ABD'nin tutumu konusundaysa, "Farklı bir yaklaşımları olacağı görünüyor. ABD karşıtlığının azalması için bu tarz adımları atmaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.



"AİHM'E KADAR YOLU AÇIK"

Başbakan Yıldırım, kamuda açığa alma ve ihraçlara ilişkin, "Biz büyük bir olay yaşadık, henüz geçmiş değil. Örgüt şeffaf değil kapalı. Yanı başında oluyor ve fark etmiyorsunuz" dedi. Yıldırım, hiçbir devletin sadakat sorunu olanla çalışmayacağını belirterek, "Hatalar olabilir, intikam değil adaletle davranacağız" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, OHAL inceleme komisyonuna ilişkin soruya ise, "Başvuranın itirazı reddedilirse mahkemeye başvurma hakkı var. AİHM'e kadar yolu açık, inceleme sonucu haklı bulunursa iade edilecek. Komisyon, re'sen araştırma yapmaz haksızlığa uğrayan kendisi başvursun. Hakkını arasın. 100 bin itiraz var. OHAL İnceleme Komisyonu, 1-2 haftaya çalışmaya başlayacak" cevabını verdi.



ERKEN SEÇİM OLUR MU ?

Başbakan Yıldırım, erken seçim sorusunu da, "Gündemimizde yok, 'Evet' çıkarsa uyum yasalarının hazırlıkları olacağı için söz konusu değil" dedi. Kabine değişikliğinin olup olmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, "Şartlar oluşursa tazelenme olur" diye konuştu.

(Enise Vural / İHA)