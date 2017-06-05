Başbakan'dan Göztepe'ye tebrik

Başbakan Binali Yıldırım, Göztepespor Kubülü Başkanı Mehmet Serpil'i arayarak tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Göztepespor Kubülü Başkanı Mehmet Serpil'i arayarak tebrik etti.

Başbakan Binali Yıldırım Göztepespor Kubülü Başkanı Mehmet Serpil'i arayarak, Süper Lig'e yükselmelerinden dolayı tebrik etti. Başbakan Yıldırım, "Göz göz Göztepe Süper Lig'de, İzmir de Süper Lig'i hak ediyor artık" dedi.

