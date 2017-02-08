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Başbakan'dan 'El Bab' açıklaması
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Başbakan'dan 'El Bab' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, 'Şehrin etrafındaki stratejik bölgeler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada, "Şehrin etrafındaki stratejik bölgeler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Çankaya Köşkünde yaptığı baş başa görüşme sonrası düzenledikleri ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatındaki son duruma ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Şu anda kasaba her taraftan kuşatılmış durumda. Hatta, kasabanın dış mahalleleri kontrol altına alınmış vaziyette. Dün akşam başlayan harekatta maalesef yapılan intihar saldırısı sonucu iki askerimiz şehit olmuş, yaralı olan askerlerimiz var. Onların tedavisi yapılıyor. Şehrin etrafındaki stratejik bölgeler ele geçmiş ve şehrin tamamının kontrol altına alınması için çalışmalar devam etmektedir. Güneyde rejime ait unsurların kuzeye doğru hareketlendiği doğrudur. Gerek koalisyon güçleri, gerek Türk Hava Kuvvetleri gerek Rusya ile yapılan koordinasyon sonucu tatsız bir olayın yaşanmaması için gereken tedbirler alınmaktadır" dedi.

CHP'NİN AYM HAMLESİ
CHP'nin Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliği teklifini Anayasa Mahmekesine götüreceğini açıklaması üzerine, "Buna hiç şaşırmadım. Hangi kanun çıksa CHP hemen AYM'nin yolunu tutuyor. Millet AVM'ye gidiyor, CHP AYM'ye gidiyor. Böyle bir vaziyet var memlekette. Buna alıştık. Bu süreci durdurmaz, süreç devam eder" dedi.

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