Başbakan'dan CHP'ye Atatürk eleştirisi!

Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde GENÇDES 2017 Projesi'nin tanıtımında konuştu.

Yaptığı konuşmada, CHP'nin yeni anayasada seçilme yaşının 18'e düşürülmesine de karşı çıktığını ve HDP ile kol kola yürüdüğünü belirten Yıldırım şunları söyledi;

"YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK LAZIM"

"Yeni anayasayla seçilme yaşı 18'e düşüyor. Ben anlamıyorum CHP'neden karşı çıkıyor. Gençlerin CHP'ye bir zararı mı var. CHP'nin kafası yaşlanmış. CHP dünde kalmayı tercih ediyor. Dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım."

"ATATÜRK'ÜN PARTİSİNE BÖLÜCÜLERLE KOL KOLA YÜRÜMEK YAKIŞIR MI?

"Rejim değişiyor, memleket elden gidiyor diye kim söylüyor HDP. O ayağını kaldırıyor, CHP ayağını basıyor. Biri ayağını kaldırıyor, diperi ayağını aynı yere basıyor. Meclis'te de bunu yaptılar. Sokakta da belli ki hayırcılar korosuna katılacaklar. Ey CHP, ey Atatürk'ün partisi, ey milli şefin partisi ne hale düştün? Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine. Millet her şeyi görüyor. Bu değişikliğin sebebi CHP'dir."