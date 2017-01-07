07.01.2017 17:10 Başbakan'dan Başika ve Sincar açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'la mücadele için Başika'da bulunduğunu söyledi. Yıldırım, terör örgütü PKK'nın da Sincar bölgesinden temizleneceğini belirtti. Başbakan Binali Yıldırım, Türk askerinin terör örgütü DEAŞ'la mücadele için Başika'da bulunduğunu söyledi. Yıldırım, terör örgütü PKK'nın da Sincar bölgesinden temizleneceğini belirtti.

Irak'a bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı Haydar İbadi ile ortak basın açıklaması yaptı. Türk askerinin Başika'daki varlığına ilişkin konuşan Yıldırım, "Başika meselesini de içeride konuştuk. Bu keyfiyet değil, ihtiyaçtan doğdu. DEAŞ'ın temizlenmesinde önemli bir mesafe kat edilmektedir. Başika konusunu dostane bir biçimde çözüme ulaştıracağız" dedi.



"PKK SİNCAR'DAN TEMİZLENECEK"

Yıldırım, terör örgütü PKK'nın Irak'ın Sincar bölgesinden temizleneceğini söyleyerek, Peşmerge ve Irak merkezi güçleri ile Sincar'ın terör unsurlarından temizlenmesi konusunda gerekli çalışmalar yapılacak. Bizim için terör nereden gelirse gelsin aynıdır. Dolayısıyla Sincar birinci derecede en büyük tehdidi bize oluşturmaktadır ve tehdidin bertaraf edilmesi konusunda Sayın Başbakan'ın hassasiyetleri için de teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.



