Başbakan'dan Bahçeli'ye 'idam' yanıtı!

Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarıyla Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından toplantıdan ayrıntılar belli oldu.

Habertürk'ün haberine göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "AK Parti samimiyse idam cezasını getirirse, MHP olarak kayıtsız şartsız destek veririz" açıklamasına ilişkin Başbakan Yıldırım , "Referandum sonrası MHP ile oturur konuşuruz. Önce referandumu yapalım, sonra bakarız" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, MHP ile ortak etkinlik konusunda, "Belki bir iki programda olur ama etkinlik yok" dedi.

BOZKURT İŞARETİ

Gerekirse her işareti yaparız. Bölücü olmayan her işareti kullanırız.

SAADET PARTİSİ'NİN KARARI

Saadet Partisi 'hayır' dese de tabanı 'evet' diyor.

FETÖ İHRAÇLARI

OHAL komisyonuna 100 bine yakın başvuru var.

TSK'DA BAŞÖRTÜ YASAĞININ KALKMASI

Çok olumlu buluyorum. 2-3 aydır çalışma yapılıyor.

YÜKSEKDAĞ'IN DÜŞEN VEKİLİĞİ

Kesinleşmiş ceza varsa gereği yapılır" dedi.

AKADEMİSYENLERİN İHRACI

Haksızlık varsa düzeltilecek.

ERKEN SEÇİM

Gündemde yok. Evet de çıksa, hayır da çıksa ne gerek var.

RAKKA OPERASYONU

Rakka bizden çıkan bir plan değil. ABD, PYD ile operasyon yapmasın istiyoruz, buna razı değiliz. ABD, bir bakıp karar verecek, YPG'nin Mümbiç'ten çıkacağını taahhüt etmişlerdi. Bunu da hatırlattık.

FETO'NUN İADESİ

Farklı bir yaklaşımları olacağı görünüyor. ABD karşıtlığının azalması için bu tarz adımları atmaları gerekiyor.