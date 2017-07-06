Başbakan'dan Avrupa'ya: Kendi işinize bakın!

Başbakan Binali Yıldırım'dan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki geldi. Raporun hükümsüz olduğunu söyleyen Yıldırım, "AB kafa karışıklığından vazgeçmeli" dedi. Yıldırım, Türkiye'nin her zaman başka seçeneklerinin olduğunu da söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Trafikte %100 Yaşam Projesi" açılış programında konuştu.

"BU KARAR HÜKÜMSÜZDÜR, ÖNEMSİZDİR"

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Başbakan Yıldırım, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını öneren raporu 64'e karşı 477 oyla kabul etmesi için "Bu karar hükümsüzdür, önemsizdir. AB kendi vizyonunu belirlemeli" dedi.

Başbakan'ın AP'nin kararına ilişkin soruya verdiği yanıt şöyle:

"BİZİM ÖNEMSEDİĞİMİZ KONU, AB YÖNETİM İRADESİNİN DÜŞÜNCESİDİR"

"Parlamentolar zaman zaman böyle kararlar alabilir, o kararlar milletvekillerinin inisiyatifiyle konjonktürel şartlara göre alınan kararlardır. Bizim ise önemsediğimiz konu, AB yönetim iradesinin düşüncesidir. Yani AB ülkelerinin liderlerinin düşüncesidir, üst yönetiminin düşüncesidir. Orada oluşacak irade bizim için bağlayıcıdır biz de ona göre kendi irademizi ortaya koyarız. Biz ne yapacağımızı biliyorum. AB kafa karışıklığından vazgeçsin, Türkiye ile gelecek ilişkilerini daha sağlıklı bir zeminde yürütmesi için bugün bütün şartlar mevcuttur. Türkiye'yi eleştirmek yerine kendi içlerine baksınlar. AB ailesinin bireyi olmak vizyonundan bir şey kaybetmemiştir ancak AB bu noktada bir kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunu süratle ortadan kaldırılması ve ilişkilerin ilerlemesi şarttır. Bizim beklediğimiz budur."

"TÜRKİYE'NİN HER ZAMAN SEÇENEĞİ VARDIR"

"Türkiye'nin her zaman seçeneği vardır, alternatifsiz değildir. Bunun da bilinmesi lazım. Unutulmamalıdır ki AB'nin güvenliği Türkiye'den başlar. Bu gerçekleri dikkate alarak herkesin sorumlu davranmasını bekliyoruz. Türkiye komşularının sorunlarının çözümünde olumlu katkı sağlayan bir ülkedir. AB süreci olmadan da böyleydi, bundan sonra da böyle olacak. Milletimiz karar verecek. İşin böyle de bir boyutu var."