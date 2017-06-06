Başbakan'dan ABD'ye Rakka resti

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında başladığı duyurulan Rakka Operasyonu'na ilişkin konuştu. Başbakan, operasyon konusundaki uyarısını açıkca dile getirerek, "Rakka'da ABD terör unsurları ile başlattığı operasyon devam ediyor bu konuda defalarca ikazımıza rağmen maalesef dostumuz müttefikimiz bir işbirliğine gitti. Türkiye olarak ülkemizin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Terör vatandaşımızı nerede tehdit ederse etsin anında cevabı verilecek. Rakka operasyonu sonrası ortaya çıkacak durumu yakından izliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Bölgede yürüttüğümüz çabaların barış için ne kadar önemli olduğu görüldü. Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz." dedi.

İşte o konuşmadan satır başları

İngiltere yönetimi ve halkına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Biz bu acıyı bütün ülkelerden daha fazla biliriz. Eylemi yapanların kimliğine bakarak, bu işlerden Müslümanları sorumlu tutma gayretleri maksatlıdır. Defalarca ifade ettik; terörün dini olmaz, milliyeti olmaz. Terörist, teröristtir, alçaktır, haindir. Terör bütün insanlığın ortak düşmanıdır. Batılı ülkelerde giderek yaygınlaşan İslam düşmanlığı ve ırkçı yaklaşımlar maalesef teröre uygun zemin hazırlıyor. Yapılması gereken çifte standarta düşmeden ortak bilinçle mücadeleyi sürdürmektir.

KATAR İÇİN DİYALOG ÇAĞRISI

Körfez İşbirliği Konseyi'nin bazı ülkeleri Katar'a yönelik bazı yaptırımlar uygulama kararı aldılar. Bu gelişmeyi Türkiye olarak üzüntü ile karşılıyoruz. Stratejik işbirliği ortağımız olan, Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin kendi aralarında yaşanan sorunlara diyalogla, sükunetle çözüm üretmelerini temenni ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükumetimiz diplomatik temasları başlatmış bulunuyor. Beklentimiz ve arzumuz aralarındaki bu meseleyi müzakere ve iletişim yolu ile tatlıya bağlamalarıdır. Bölgede yaşanan terör olayları bu birlik ve beraberlik ruhunu her gün daha da gerekli ve zorunlu hale getirmektedir.

TERÖRLE MÜCADELE

Vatandaşlarımızın huzuru için öncelikle sınırlarımızı daha güvenli hale getiriyoruz. Tedbirler sayesinde sınırlarımız dışından ülkemize gelen terör unsurlarının sayısında azalma gözlenmektedir. Bölücü terör örgütüne ağır bir darbe indirdik. Güney sınırlarımızı emniyete alma amacıyla başlattığımız sınır güvenliği çalışmaları büyük oranda tamamlanmış durumdadır

RAKKA OPERASYONU: TEHDİT GELİRSE CEVABI VERİLECEK

Rakka'da ABD terör unsurları ile başlattığı operasyon devam ediyor bu konuda defalarca ikazımıza rağmen maalesef dostumuz müttefikimiz bir işbirliğine gitti. Türkiye olarak ülkemizin zarar görmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Terör vatandaşımızı nerede tehdit ederse etsin anında cevabı verilecek. Rakka operasyonu sonrası ortaya çıkacak durumu yakından izliyor ve gerekli tedbirleri alıyoruz. Bölgede yürüttüğümüz çabaların barış için ne kadar önemli olduğu görüldü. Güvenliğimizi tehdit eden bir durumla karşılaşırsak gereken cevabı anında veririz.

IĞDIR'DAKİ YEREL SEÇİM

Iğdır'da yerel seçim gerçekleştir ve 11 meclis üyesinin 7'sini AK Parti kazandı. 1'i MHP, 3 tanesi de HDP. Daha önce dağılım, 1 AK Parti, 4 MHP, 6 HDP. 2011'de AK Parti'nin Iğdır'daki oyu yüzde 19, 2017'de yüzde 42. Bu sonuç bazılarına şaşırtıcı gelebilir ama şaşırmamıza gerek yok çünkü biz halk oylamasın öncesinde Iğdır'a gittik. Vatandaşlarımızın gözlerindeki parıltıyı gördük. Vatandaşlarımız devleti ile bayrağı ile ülkesi ile birliği beraberliği sergilediler. Teşekkür ediyoruz.

DARBE GİRİŞİMİNE RAĞMEN BÜYÜDÜK

Türkiye ekonomisi yaşanan küresel ve yerel şoklar karşısında yine güçlü bir performans sergiledi. 2013'de yaşanan Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimine rağmen Türkiye o yıl yüzde 8,5 büyümeyi başardı. 2015'de de iki seçim geçirmemize rağmen, zor bir yıl olmasına rağmen yine büyümeye devam ettik. Terör fitnesini yayan, şer odaklarına rağmen de 2015'de yine yüzde 6,1 oranında büyüdük. 2016'da 15 Temmuz kanlı darbe girişimini yaşadık. Ülkemizin siyasi tarihinde yaşadığı en ağır saldırıdır. Allah'a şükür olsun ki darbe girişimine ve teröre rağmen yılı yüzde 2,9 büyüme ile kapattık.

ENFLASYONU YIL SONUNDA TEK HANELİ RAKAMA İNDİRECEĞİZ

Dolar-TL kuru alınan tedbirler sonucu düşüşünü sürdürüyor. Bu gelişmeler yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini bir kez daha teyid ediyor. Enflasyonda da aşağıya doğru düşüş eğilimi başlamıştır. Sıkı para politikası ve kapsamlı tedbirler ile maliye politikalarının desteği ile yıl sonunda enflasyonu tekrar tek haneli oranlara geriletmeyi hedefliyoruz, bunu başaracağımıza inanıyorum.

KILIÇDAROĞLU'NA SERT CEVAP

Ana muhalefet genel başkanı dün bir toplantıda yine attı tuttu: "Türkiye'de 7 milyon işsiz var, 5 milyon işsiz var hükümet ne yapıyor." Kılıçdaroğlu'nun hesap kitaptan anlamadığını biliyorduk da bu kadar geniş aldığını bilmiyorduk. Türkiye'de 27.5 milyon çalışan var. Çalışan nüfusun yüzde 12.6'sı. 3.5 milyon ediyor, Kılıçdaroğlu 7 milyon diyor. Yüzde yüz sapma olur mu kardeşim, hesap uzmanısın sen ya. Sen SSK'nın başındaydın, borçsuz devraldığın kurumu 2.5 katrilyon zararla terk ettin. Toplam işsiz sayısı 3.5 milyon, doğru genç işsizlik sayısı yüksek bulunuyor. Toplam sayı içinde yüzde 20'yi buluyor. Şimdi gençler için bir istihdam seferberliğini ortaya koyuyoruz. Gençleri düşünseydin, avaz avaz 18 yaşa seçilmeye 'Hayır' diyeceğine 'Evet' derdin de o zaman gençler konusunda samimi olduğunu bu millet görürdü.

ZEYTİNLİK ALANLARI TARTIŞMASI

Daha düzenleme Meclis'te görüşülmeden muhalefet buradan bir istismar alanı aramanın peşine düştü. Neymiş "zeytin alanları yok edilecek." Gerçeği anlatmak istiyorum. 15 yıl içerisinde, Veysel hoca, zeytin ağacı sayısı 100 milyondan 172 milyona çıktı mı? Zeytin tarihinden bugüne kadar 100 milyon zeytin ağacı varlığımız var. AK Parti iktidarında bu sayıs 172 milyona çıkmıştı. Yüzde 72 artış. Zeytin üretiminde Türkiye'yi dünya ikincisi yapan kim? AK Parti iktidarı.Zeytin alanı olarak bilinen yerlerde malesef geçmişte bir takım yanlış uygulamalarla sanayi tesisleri yapılmış. Zeytin alanları kullanılamaz hale gelmiş. Bununla ilgili düzenleme yapmak amaç. Sanayi bölgesinde zeytin alanları 3 kilometre yakınına kadar asla tesis yapılmayacak. Ancak 3 kilometreden daha fazla mesafede bu tesisler kurulabilecek. Bu nasıl yapılacak? 11 kişilik kurul var, kurula gelecek. Bu işin yapılmasında üstün kamu yararı varsa bu gerçekleşecek. Zeytin mi daha önemli, tesis mi daha önemli? Bizim derdimiz ülkenin sorunlarına çözüm üretmek. Bunun için her şeyi vatandaşımızla evirip çevirmeden konuşacağız. Vatandaşımız istemiyorsa, onun istemediğini de zorla yapacak halimiz yok.

FETÖ DAVALARI

FETÖ'cülerin davaları başladı. Şu anda 27 ilimizde 132 dava açılmış, duruşmalar devam etmektedir. Biz AK Parti olarak şahsım da dahil olmak üzere bu davalara müdahiliz. Duruşmalar yapılıyor, sanıklar bir tiyatro sergiliyor. Efendim sanki onların dünyadan haberi yokmuş, bu darbeyi başka ülkeden gelip yapmaya çalışmış gitmişler. Akıl hocaları onlara öğütler veriyor, onların cesaretini sürdürmelerini rüya tabirleri ile devam ettirmeye çalışıyor. Hangi yalanlara başvururlarsa bulunsunlar, o uçakları alıp gazi Meclisimize bomba yağdıranlar, 53 kardeşimizi şehit edenler, TÜRKSAT'ı basanlar, Şehitler Köprüsü'nde insanları gözünü kırpmadan öldürenler, 249 şehidimizi verdiğimiz ve 2194 gazimizin olduğu bu alçak girişimi gizleyemeyecekler mutlaka ve mutlaka hesabını verecekler.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERİMİZ KESİNLİKLE ÜZÜLMESİNLER

Şehit yakınlarımızdan ve gazilerimizden özellikle bir şey istiyorum. Onların bu duruşmalarda ifadelerine, yalanlarına bakarak asla ve asla üzülmesinler. Hangi ifadeyi değiştirirse değiştirsinler bu yaptıkları alçak terörün cezasını en ağır şekilde alacaklardır. Bundan kaçış yok. Sabredeceğiz, Türkiye bir hukuk devleti. Bunlar dışarıda hak aramayı kafalarına koymuşlar. Oraya giderken "Biz ifademizi vermek istedik, mani olundu, adil yargılanma yapılmadı" diye bahanelerini önlemek istiyoruz. Bunların yalanlarına dolanlara biraz sabır gösterelim, ama bilesiniz ki hesabını en ağır şekilde vereceklerdir."