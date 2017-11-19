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Başbakan da cenaze töreninde
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Başbakan da cenaze töreninde

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, 'Genç yaşta kaybettiğimiz efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

Efsane sporcu Naim Süleymanoğlu'nun cenaze törenine katılan Başbakan Binali Yıldırım, "Genç yaşta kaybettiğimiz efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun Fatih Camii'ndeki cenaze namazına katıldı. Başbakan Yıldırım, cami girişinde yaptığı açıklamada, "Milli haltercimizi, efsane isim Nami Süleymanoğlu'nu kaybettik. Ahirete bugün yolculuyoruz. Merhuma Allah'ta rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Bugüne kadar hiçbir sporcunun kıramayacağı rekorları kırmış bir efsane, kahraman sporcumuzdur. Birçok olimpiyat ve dünya şampiyonluğunun yanı sıra 46 rekor kıran bir sporcumuz. Öyle ki ağırlığının üç katı fazlasını bir seferde kaldırarak erişilmeyecek bir rekoru da gerçekleştirmiştir. Ay yıldızlı Türk bayrağımızı minderde göndere çekmeyi başarmış ve 80 milyon milletimizin göğsünü kabartmıştır. Genç yaşta kaybettiğimiz efsane sporcumuz Naim Süleymanoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun" dedi.
(Serdal Altıntepe - Murat Ergin / İHA)
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