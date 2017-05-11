Başbakan BM Genel Sekreteri'yle görüştü

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım Londra'daki temasları kapsamında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi ziyaret düzenlediği Londra'da temaslarına başladı. Dün akşam saatlerinde Londra'ya gelen ve burada yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüştü. Somali Konferansı'na katılan Yıldırım, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi.

