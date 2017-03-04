Başbakan, Birlik Vakfının 45. şubesini hizmete açtı

Başbakan Binali Yıldırım, Birlik Vakfının 45. şubesini Nevşehir'de hizmete açtı.

Başbakan Binali Yıldırım, Birlik Vakfının 45. şubesini Nevşehir'de hizmete açtı.

Nevşehir Valiliğini ziyaretinden sonra Birlik Vakfı Nevşehir Şubesini ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım, kurdeleyi keserek Birlik Vakfını hizmete açtı. Başbakan Yıldırım, yaptığı konuşmada, "Birlik Vakfı Nevşehir şubesini açıyoruz. Birlik Vakfı önemli bir vakıftır. Adı üstünde birlik 80 milyonun birliği kardeşliği için ülkemizin yarınlarının korunması için fisebilillah memleketin her tarafında hizmet ediyorlar. Bu gün 45. Şubesini açıyoruz. İnşallah bu mekan güzel hizmetlere, ülkemizin kalkınması gelişmesi, kardeşliğimizin daha da pekişmesi için hizmetlere vesile olacak. Emeği geçen bütün kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bu güne kadar hizmet veren bütün kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Mehmet Alacacı bu işin başından beri hizmet veriyor. Yaşar Karayel kardeşimiz aynı şekilde onlarda bu gün bu açılışta bizimle beraber" dedi.

(Alparslan Ötüken - Şerif Taşar / İHA)