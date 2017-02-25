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Başbakan Binali Yıldırım: Yeni sistem terörü yok edecek!
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Başbakan Binali Yıldırım: Yeni sistem terörü yok edecek!

Başbakan Yıldırım; FETÖ, PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin referandumdan HAYIR çıkması için çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da AK Parti'nin kampanya sürecini resmen başlattı.

PKK, DEAŞ, FETÖ..

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Başbakan, referandumun Türkiye tarihi için çok önemli olduğunu belirtti. Terör örgütlerinin de HAYIR propagandası yaptığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, "PKK, DEAŞ, FETÖ 'hayır' çıksın diye kendini parçalıyor. Bu değişiklik onların hayat damarlarını kesiyor." şeklinde konuştu.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları;

NECİP FAZIL VE NAZIM HİKMET ŞİİRLERİ

Siz hayatsınız, siz umutsunuz. Sizler beklediğimiz baharın müjdesiniz. Ey çocuklar... Ne güzle söylemiş üstat Necip Fazıl, "Annesi gül koklasa oğlu gül kokacak çocuk" Ne güzel demiş Nazım Hikmet... "Dünyayı verelim çocuklara hiç değilse bir günlüğüne...

Üzerimde bir emanet var. Milyonlar da bu selamı cevapsız bırakmayacak. Kurucu genel başkanımız, kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan... Size selamlarını getirdim. Buradan öyle bir 'Evet' deyin ki milyonlar sesimizi duysun... Liderimizin, kurucu genel başkanımızın emanetine sahip çıkıyor muyuz?

Bütün gazilerimize buradan şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

ŞEHİTLERİ UNUTMADI

Bugün bu muazzam toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Ama bir eksikliğimizi hissediyoruz. Bugünlere birlikte geldiğimiz şehit Erol Olçok kardeşimizi ve oğlu Abdullah Tayyip'i de burada özellikle anmak istiyorum. Ömer Halisdemir'den Fethi Sekin'e bütün şehitlerimizi rahmetle şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Bugün yeniden kutlu bir yolculuğa çıkıyoruz. Bugün yeni bir başlangıç için 'Bismillah' diyoruz. Yarının güçlü Türkiyesini kurma yolunda bu salonda ilk adımımız atıyoruz.

16 YIL ÖNCE YOLA ÇIKTIK

Bundan 16 yıl önce yola çıktık. Reform heyecanımızdan, değişim heyecanımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Devrimci kimliğimizi hiç yitirmedik. Her gece başımızı yastığa koyarken 'Bugün Allah için, millet için ne yaptık' diye muhasebe yapmaktan hiç geri durmadık.

DEĞİŞİME, GELİŞİME HAYIR DİYENLER..

Heyecanımızı yeniledik, coşkumuzu yeniledik. Asla 'Yeter artık' demedik. Ne dedik? Bu aziz millet her şeyin en yenisini hak ediyor. Onun için yeniliğin daima peşinden koştuk. Yenilik zordur ancak zor diye yeniliğe direnenler, tarih sahnesinden yok olup giderler. Unutmayalım, korkaklar asla zafer anıtı dikemezler. Değişime, gelişime 'Hayır' diyenler ortaya hiçbir eser koyamazlar.

GAZİ MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜN..

Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'u fethederken ona da 'Hayır' diyenler oldu. Gazi Mustafa Kemal'i düşünün... Samsun'a giderken ona da 'Hayır' diyenler oldu. Mütareke basını hep bir ağızdan 'Hayır' diyordu. Gazi Mustafa Kemal bunlara aldırış etmedi.

MUHTAR BİLE OLMAZ DEDİLER

'Recep Tayyip Erdoğan milletvekili olamaz, muhtar bile olamaz' dediler. Millet 'Evet olacak' dedi. Recep Tayyip Erdoğan'ı milletvekili de yaptı, Başbakan da yaptı. Onlar her reformda 'Hayır' dediler. Biz her seferinde 'Evet' dedik. Yolumuza devam ettik. 2007 yılında 'Hayır siz Cumhurbaşkanı seçemezsiniz' dediler. Biz 'Seçeriz' dedik. Millete gittik, milletimiz ne dedi? 'Evet' dedi. Ve Cumhurbaşkanımızı seçtik. 'Millet Cumhurbaşkanı seçemez' dediler. Biz 'Seçeriz' dedik, milletimiz 'Evet' dedi. Cumhurbaşkanını bizzat millet kendi 'Evet' oylarıyla seçti.

GEZİ OLAYLARI, 17-25 ARALIK..

'Gezi olayları provokasyondur' dedik. 'Hayır' dediler, biz 'Evet' dedik. '17-25 Aralık kumpastır' dedik. 'Hayır' dediler, biz 'Evet' dedik. 15 Temmuz'da ülkeyi işgale geldiler, Meclis'i bombaladılar. Milli iradeyi ortadan kaldırmak istediler. Biz 'Yıkamazsınız, öldüremezsiniz. Bu bir kalkışmadır' dedik. Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren ölümüne milletimle diyerek kahramanca bütün bunların karşısında durdu. Biz onların 'Hayır'larına 'Evet' diyerek bugünlere geldik. Onların hayır söylemleri karşısında eğer korksaydık, çekinseydik, tarih bizden hesap sorardı, millet bizden hesap sorardı. İnanın, Allah bizden hesap sorardık.

Bizim İstiklal Marşımızın ilk kelimesi nedir? Korkma! Bizim siyasetimizde asla korkaklık yoktur. Bize korkaklık yakışmaz. Bizim siyasetimiz cesur siyasettir. Bizim siyasetimiz yenilik siyasetidir, değişim siyasetidir. Heyecan tazeleme siyasetidir. Bizim siyasetimiz reform siyasetidir. 16 Nisan'a kadar meydan meydan, sokak sokak, kapı kapı dolaşarak ne diyeceğimizi biliyoruz değil mi? Bizde korku yok ama korkutmak da yok. Biz gönülden evet istiyoruz. Bunu da tek tek, tane tane anlatarak akıllara olduğu kadar kalplere de hitap ederek başaracağız.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Bugün halk oylamasına götürdüğümüz anayasa değişikliği, 2007'de başlayan işin eksiklerinin tamamlanmasıdır. Esasında cumhurbaşkanlığı sisteminin 2007'de önemli adımı atılmıştır. Bu değişiklikle, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de anayasaya, değiştirerek işlemiş oluyoruz.

Bu değişiklikle 7,5 milyon gencimize siyasete girmenin imkanı geliyor, önleri açılıyor. 15 Temmuz'da, 'Bu ülkenin gençleri, memleket meseleleriyle ilgilenmez' diyenlere, o gece göğsünü tanklara, toplara, mermilere siper eden bu gençlerin ülkesine, milletine, bayrağına ne kadar sahip olduğunu bütün dünyaya gösterdiniz. Sizin bu yaptığınız karşısında bizim seçilme yaşını 18'e indirmemizin çok da büyük bir iş olmadığını buradan ifade etmek istiyorum."

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