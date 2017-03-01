Başbakan Binali Yıldırım: Kılıçdaroğlu istersen gel muavin ol

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya Mitingi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa yönelik eleştirilerine değindi. "Bir de diyorlar ki 'Bu tek adam olacak" hatırlatması yapan Yıldırım, Kılıçdaroğlu'na "İstiyorsa gelsin muavin olsun, engel yok. Bu sistemde ona da yer var, herkese yer var. Kıskanma ne olur, biraz daha çalış senin de olur" diyerek seslendi.

Yıldırım şunları söyledi:

Bir de diyorlar ki 'Bu tek adam olacak.' Siz şimdi belediye başkanı seçiyorsunuz değil mi 5 yılda bir. İki tane belediye başkanı mı var Amasya'da. Bir tane değil mi? Cumhurbaşkanı bir tane. Yani Kılıçdaroğlu'nun hatrı için bir tane daha mı Cumhurbaşkanı seçelim? İstiyorsa gelsin muavin olsun, engel yok. Bu sistemde ona da yer var, herkese yer var. Kıskanma ne olur, biraz daha çalış senin de olur.

Tek adam seçiyoruz ama iki sandık arasında yetki veriyoruz. Cumhurbaşkanı tek ama daha güçlü olan da millet. Milletten güçlü hiç kimse yok. Sandıkla geliyor sandıkla gidiyor. Onun ötesi yok. Çünkü Türkiye'de milli irade var.

Sayın Bahçeli önce milletim memleketim sonra partim dedi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Biz isterdik ki CHP de bu yolculukda bizimle olsun. Dedik ki Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı sistemine karşısın o zaman sen ne istiyorsan sen de bir anayasa değişikliği getir Meclis'te oylayalım istersen 367'den fazla çıksın yine götürelim milletimiz en doğru kararı verir. İkisini de sunalım millet ne karar verirse başımız gözümüz üstündedir.

HADİ ORADAN!

Kılıçdaroğlu, 'Gideceksiniz sandığa haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla Hayır diyeceksiniz' diyor. Hadi oradan. Yani 'Evet' dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım, 79 milyon 'Evet' de der 'Hayır' da der, onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin başımızın üstünde yeri vardır. 'Hayır' diyenleri onurlu yapacaksın demeyenleri aşağılayacaksın yazıklar olsun.