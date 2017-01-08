Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de

Başbakan Binali Yıldırım 'ANA' uçağı ile birlikte Erbil'e geldi.

Başbakan Binali Yıldırım "ANA" uçağı ile birlikte Erbil'e geldi.

Irak'a iki günlük ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım'ı, Erbil Uluslararası Havalimanı'nda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, İçişleri Bakanı Kerim Sincari, Sağlık Bakanı Rekeft Heme Salih, Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Fellah Mustafa törenle karşıladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Yıldırım ile Erbil'e geldi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 4 yaralı
Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de
Trabzon Valisi Yücel Yavuz: 'Yangında 15-20 hektar kadar bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz'
Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi
Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit oldu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
Yeni KHK'lar ile kapatılan 8 spor kulübünün isimleri belli oldu!
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
İstanbul'da elektrik ve su kesintisi 07.01.2017
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
ABD askerlerinden Türk askerlerine ihanet: PKK'lıları eğitiyorlar
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
'Dön' çağrısına uymayan vatandaşlıktan çıkarılacak!
Fenerbahçeli taraftarlar Fethi Sekin'i unutmadı
Fenerbahçeli taraftarlar Fethi Sekin'i unutmadı
FETÖ’ye ABD kalkanı
FETÖ’ye ABD kalkanı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 4 yaralı
Ters yöne giren otomobil dehşet saçtı: 4 yaralı
Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de
Başbakan Binali Yıldırım Erbil'de
Trabzon Valisi Yücel Yavuz: 'Yangında 15-20 hektar kadar bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz'
Trabzon Valisi Yücel Yavuz: 'Yangında 15-20 hektar kadar bir alanın etkilendiğini düşünüyoruz'
Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi
Bakan Soylu, Kanaat önderleriyle bir araya geldi
Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü
Bartın'da Balkondan Dereye Düşen 1 Kişi Öldü
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit oldu
Şırnak'ın Gabar Dağı bölgesine gerçekleştirilen operasyonda 2 asker şehit oldu
Karda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı
Karda mahsur kalan çiftçiler kurtarıldı
İçişleri Bakanı Soylu :'Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz'
İçişleri Bakanı Soylu :'Devlet terör örgütünden intikam almazsa devlet olmaz'
TSK Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sivil halkın zarar gördüğü iddialarını yalanladı
TSK Fırat Kalkanı Harekatı'ndan sivil halkın zarar gördüğü iddialarını yalanladı
Trabzon'da orman yangını
Trabzon'da orman yangını
Tüm seferler iptal edildi! THY, 7-8 Ocak 2017 tarihli uçak seferlerini iptal etti!
Tüm seferler iptal edildi! THY, 7-8 Ocak 2017 tarihli uçak seferlerini iptal etti!
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri
Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English