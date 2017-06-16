Başbakan Binali Yıldırım Diyarbakır'da

Başbakan Binali Yıldırım bir dizi incelemede bulunmak ve resmi açılış törenlerine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım bir dizi incelemede bulunmak ve resmi açılış törenlerine katılmak üzere Diyarbakır'a geldi.

Başbakan Binali Yıldırım ve beraberindeki bakanlar Ankara'dan uçakla Diyarbakır Havalimanı'na indi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı geçiş güzergahından otobüsle geçen Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet ilk programları için Diyarbakır Valiliği'ne geçti.

Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyetin Diyarbakır Valiliği ziyaretinin ardından Sur ilçesi Ulucamii önünde bulunan alanda açılış töreni ve ardından halka sesleneceği belirtildi. Yıldırım'ın halka seslendikten sonra iftarını gazi ve şehit yakınları ile yaparak Diyarbakır'dan ayrılması bekleniyor.

