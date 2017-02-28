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Başbakan Binali Yıldırım'dan bayrak eleştirisine yanıt
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Başbakan Binali Yıldırım'dan bayrak eleştirisine yanıt

'Bir bayrak hikayesidir gidiyor' diyen Yıldırım, yeni bir teamül gibi gündeme getirmenin iyi niyetli olmadığını söyledi.

Başbakan Binali Yıldırım AK Parti grup toplantısında konuştu. Başbakan Yıldırım, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani'nin İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne gelişi sırasında kapının önündeki direğe çekilen Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrağı ile ilgili tepkilere yanıt verdi.

IRAK YASALARINA GÖRE KÜRDİSTAN ÖZERK BİR YAPIDADIR

Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Bir bayrak hikayesidir gidiyor. Irak Anayasası'na göre Kürdistan özerk bir yapıdadır sanki yeni bir teamül gibi gündeme getirmeni niyi niyetle izahı yoktur.

KÜRT KARDEŞLERİMİZLE BİZİM BİR SORUNUMUZ YOKTUR

Türkiye Irak'ın toprak bütünlüğüne sonuna kadar saygı duyar. Irak Anayasası'nın gereği neyse ona da saygı duyar. Bizim bunun dışında bir teamül geliştirmek gibi bir uygulamamız yoktur, olmadı. Baştan beri söylüyoruz, Kürt kardeşlerimizle bizim bir sorunumuz yoktur.

"PAKİSTAN BİZİM İÇİN HER ZAMAN KARDEŞTİR"

Partimizin en üst karar organı MKYK'yı topladık. Ülkemizin, bölgemizin ve uluslararası konularla ilgili meseleleri ele aldık ve basın yayın temsilcileriyle bir araya geldik. Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konsey Toplantısını gerçekleştirdik ve iki ülke arasında ekonomik konularda önemli karar aldık. Terörle büyük imtihan veren Pakistanlı kardeşlerimizle tam dayanışma içinde olduğumuzu ifade ettik. Pakistan bizim için her zaman dost ve kardeştir.

PYD DESTEK AMACIYLA KULLANILIRSA BİZ BU OPERASYONDA OLMAYIZ

Türkiye'nin El Bab operasyonunu başarıyla, ÖSO'ya destek vererek tamamlamasından sonra DEAŞ terör mensuplarının Rakka'dan çıkarılması konusunda da ABD, koalisyon güçleri, Rusya ile görüşmeler devam ediyor. Bu konuda verilmiş bir kararımız yoktur ama verilmiş bir kararımız var; Rakka'da PKK'nın yok edilmesiyle ilgili olarak, PKK'nın kuzeni YPG/PYD gibi örgütler terör unsurları destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda katiyen olmayız.

Hiçbir terör örgütüyle yan yana olamayız. Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanırsanız, daha sonra o terör örgütünü yok etmek için ne yapacaksınız? Bu Türkiye-ABD ortaklığına, işbirliğine hiçbir şekilde uygun düşmeyecek harekettir."

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