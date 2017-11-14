Başbakan Binali Yıldırım'dan Atatürk çıkışı: Bre ahmaklar!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti grup toplantısında milletvekillerine seslendi. Siyasette Atatürk tartışması ile ilgili konuşan Yıldırım, "ABD'den şaşkınlıkla takip ettik ki, birileri tüm Türkiye'nin ortak değeri olan Atatürk'ü hala tekellerinde görmeye devam ediyor. Bazı medya çevreleri de toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Akıl almaz ifadeler var. AK Parti Anıtkabir'de, AK Partililer Anıtkabir'de. Bre ahmaklar, AK Parti kurulduğu günden beri Anıtkabir'e gidiyor" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları...

''ATATÜRKÇÜLÜK LAFLA OLMAZ''

Atatürk hiçbir siyasi partinin kurumun tekelinde değildir. Atatürkçülük lafla olmaz. Hizmetle olur. Büyük eserleri milletin hizmetine sunarsan Türkiye'nin milli savunma sanayisini yerli ve milli hale getirirsen, tankını, topunu, tüfeğini, uçağını, İHA'sını, SİHA'sını üretirsen, dünyanın en büyük havalimanını yaparsan, Atatürkçülük budur. Türkiye için eser üretmektir. Mustafa Kemal Atatürk bu ülkenin ortak değeridir. Toplumu bu konu üzerinden ayrıştırmak Atatürkçülük değildir, vatanseverlik hiç değildir. Parti mensuplarımızın Atatürkçülüğünü kanıtlamak gibi bir ihtiyacı yok. Ellerinde bunların sanki Atatürkçülük dedektörü var gibi ortalıkta gezinen siyaset hafiyeleri milleti fişlemeye çalışıyorlar. Çok şükür ki bu sefer de çakıldılar.

''BRE AHMAKLAR''

Ne yazık ki bazı medya çevreleri de bu tekelleşmeye çanak tutarak toplumda bir ayrışmayı körüklemeye çalışıyor. Bazı basın yayın organlarına bakarsanız akıl almaz ifadeler var; AK Parti Anıtkabir'de... Bre ahmaklar AK Parti kurulduğu günden bu yana Anıtkabir'e gidiyor. Türkiye kökleri bir saksıda yetişmiş cılız bir ülke değildir. Fatih Sultan Mehmet ne kadar bizimse Mustafa Kemal Atatürk de o kadar bizimdir.

''DEPREMZEDELERE İLK ULAŞAN BİZİZ''

"Halepçe yakınlarında meydana gelen depremde ölen kardeşlerimize mevlamdan rahmet yaralılar acil şifalar diliyorum. İlgili unsurlarımız süratle bölgeye intikal etmiştir. Depremzedelere ilk ulaşan ekipler bizim ekipler olmuştur. Irak ile koordineli çalışan AFAD, Kızılay'ın halen bölgede çalışmaları devam ediyor. İran ve Irak halkının acılarını paylaşıyoruz.

''EN BÜYÜK TESELLİ CAN KAYBIMIZ YOK''

Dün Antalya'da yoğun bir yağış ve fırtına meydana geldi. Ekiplerimiz hemen müdahale ettiler. Antalyalı vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. En büyük tesellimiz can kaybı yok. Yaralanma ve maddi hasarlar var bunları en kısa zamanda gidermiş olacağız."

''KIRK DEREDEN SU GETİRMENİN NE ALEMİ VAR''

ABD ziyaretinden notlar aktaran Yıldırım, şunları ifade etti; ''ABD Başkan Yardımcısı Pence ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin hassas olduğu konuları konuştuk. Beklentilerimizi açık ve samimi bir şekilde aktarma fırsatı bulduk. FETÖ elebaşının iadesi talebimizi yineledik. 15 Temmuz darbe girişiminin sorumlularının yargılanması konusunun hayati öneme sahip olduğunu bir kez daha altını çizerek ifade ettik. Somut adım atılmasını beklediğimizi kararlılıkla kendisine anlattık. Bize delil diyenlerin 11 Eylül hadisesinden sonra 'Amerika saldırı altındadır, bunun başı da Usama Bin Ladin'dir' dediniz. Biz de delil sormadık. 15 Temmuz'un faili olduğunu sağır sultanın bildiği Feto'nun iadesi için ne delili soruyorsunuz. Kırk dereden su getirmenin ne alemi var. Ayrıca YPG ile ortaklığın geldiği noktayı da bir kez daha gözler önüne serdik.''

SURİYE VE IRAK KONUSU

''Suriye ve Irak'taki gelişmeler, Kuzey Irak'ta yapılan gayrimeşru referandum gibi konuları da değerlendirme fırsatı bulduk. Haklarında adli süreç devam eden ABD'de tutuklu bulunan vatandaşlarımızın durumunu da gündeme getirdik. Müttefikimiz olarak gördüğümüz Amerika ile olumlu gündem üzerinden yol almayı arzu ediyoruz. İlişkilerin normal seviyeye dönmesi beklentimizdir. Buradan Musevi toplum temsilcileri, finans kuruluşları, iş adamları ile yatırımcılar ve ekonomi çevreleri ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdik.''

''KÖRFEZ ÜLKELERİNDEKİ SİYASİ DALGALANMALAR DİKKAT ÇEKİCİDİR''

''Bölgemizdeki gerilimin yükseldiği bir dönem yaşıyoruz. Irak'taki yasadışı referandumdan sonra Türkiye'nin uyarılarının ne kadar doğru olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin oldu bitti macerası hüsranla sonuşlanmıştır. Körfez ülkelerindeki siyasi dalgalanmalar ve Suudi Arabistan'daki gelişmeler de dikkat çekicidir ve takip edilmektedir.''

''ACILAR SON BULSUN''

''Cumhurbaşkanımız dün Soçi'de Putin ile bir araya geldi. Bölgesel ve iki konular ele alındı. Amacımız ve hedefimiz bölgede acıların son bulması ve milyonlarca göçmenin tekrar yurtlarına dönmeleridir. Türkiye olarak aynı anlayışla çalışmalarımız devam edecektir. Kuzey Kıbrıs'ta erken seçim kararı alındı. Buradan bu kararın Kuzey Kıbrıs ve orada yaşayan kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

RAKKA'DA DEAŞ'LILARIN SERBEST BIRAKILMASI

''Rakka'da DEAŞ'lıları temizlemek yerine Rakka'daki DEAŞ'lıları silahları ile birlikte çıkmaları için destek olmuşlar. 50 tırın da 10 tanesi her türlü ağır silahlarla yüklü vaziyette, konvoy oluşturarak Rakka'nın kuzeyinden DEAŞ terör örgütü üyelerini çıkarmışlar. Biz ne dedik Amerika'ya, bir terör örgütü ile başka bir terör örgütünü yok etmek için mücadele devletlerin yapacağı bir iş değildir. Oradan çıkan silahları ile serbest bırakılan DEAŞ mensupları, başta Türkiye olmak üzere, Avrupa, Amerika, dünyanın her tarafından kim bilir yeni, masum insanların katline sebep olacaklar. Bunların çarpışmadan anladıkları, bela benim başımdan gitsin de nereye giderse gitsin. Terör örgütlerine karşı devletlerin işbirliği önemlidir.''

''BU MU AKILLI POLİTİKANIZ''

''DEAŞ'lılar silahları ile gittiler, YPG, PKK yerleşti. Bu mu akıllı politikanız. Bu mu stratejik işbirliği. Türkiye bir kez daha haklı çıktı. Bizim amacımız haklı çıkmak değil, bölgeyi bu terör belasından kurtarmak. Ne zaman DEAŞ teröristleri gelecek ve eylem yapacak. Şimdi orada kıstırdığınız terör örgütlerini bıraktınız, tek tek bulup dünyanın değişik yerlerinde etkisiz hale getireceğiz. Bütün bunların bedelini bölgedeki insanlar ödüyor. Türkiye ödüyor. Türkiye'nin Suriye'ye 911 kilometre sınırı var.''

''SİYASET SİMSARLARINA ASLA EKMEK ÇIKMAZ''

''Belediyelerde görev değişimi oldu. Eskilerine teşekkür ediyoruz. Yenilerine de hayırlı olsun diliyoruz. Değişime dönüşüme gelişmeye açık olmaya devam edeceğiz. Bu dava milletin sinesinde anlam bulmuştur. Değişimin öncüsü olmuştur AK Parti. AK Parti'den siyaset simsarlarına asla ekmek çıkmaz. Gözlükçüler ilk işiniz reyting kuruluna gözlük yapınız.''