17.11.2017 15:54 Başbakan Binali Yıldırım Cizrelilere müjde verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki konuşmasında vatandaşlara hastane ve doğalgaz müjdesi verdi. Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ın Cizre ilçesindeki konuşmasında vatandaşlara hastane ve doğalgaz müjdesi verdi.

Başbakan Binali Yıldırım, Şırnak'ta cami açılışının ardından halka seslendikten sonra helikopterle Cizre ilçesine geçti. Cizre ilçesinde vatandaşlara seslenen Başbakan Binali Yıldırım, kayyum olarak atanan belediye başkanının yaptığı hizmetleri anlatarak Cizre'ye 2 müjde verdi. Cizre'de yatırımlarının devam edeceğini dile getiren Yıldırım, vatandaşların seçtiği belediye başkanlarının terör örgütleri ile işbirliği yaptığını söyledi. Yıldırım, "Devletin belediyeye gönderdiği paraları terör örgütüne aktaranlara fırsat vermedik. Onların yerine görevlendirilen arkadaşlarımız Cizre'ye hizmet etmek için bütün güçleriyle çalışıyorlar. Cizre'nin her türlü ihtiyacı için var gücümüzle çalışacağız. Size önemli bir teşekkürüm var. Cizre Şerafettin Elçi Havaalimanı önünü kapatarak darbeye karşı durdu ve hainlerin buradan Ankara'ya gitmesini engelledi. Size bundan dolayı teşekkür ediyorum. Cizre'ye 500 yataklı hastane yapacağız. Seneye Cizre doğalgaza kavuşuyor. Az önce Şırnak'ta Geylani Cami açılışı yaptık. Bu terör örgütü evleri başımıza geçirmekle kalmadı adetlerimizi de yıkıyor. Bu alçaklar camilerimizi de yıktı. 27 camimizi yıktılar. 70 camimizde hasar oluşturdular" dedi.



BİRLİK MESAJLARI VERDİ

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Yıldırım şöyle konuştu:

"Bir olacağız, beraber olacağız, iri olacağız, diri olacağız, birlikte Türkiye olacağız. Terör örgütlerine göz açtırmayacağız. İçişleri Bakanımız ve ekibi, askerimiz, polisimiz, korucumuz gece gündüz nöbette. Allah onların yar ve yardımcısı olsun. Bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara Allah fırsat vermesin. Bizi birbirimize bağlayan değerimiz yüce dinimiz İslamiyet'tir. Hepimiz Müslüman'ız, paylaşamayacağımız neyimiz var. Allah'a şükür paylaşacağımız çok şeyimiz var. Kardeşliğimiz, zenginliğimiz, ülkemiz ve büyük bir medeniyetimiz var bunlar bize yeter. Artık terörle enerjimizin azalmasına izin vermeyeceğiz. Bütün enerjimizi Şırnak, Cizre, bütün vatan toprağının daha da büyümesi ve güzel hizmetler görmesi için harcayacağız. Umudumuzun yeşermesi için çalışacağız."

Yıldırım ve beraberindeki bakanlar daha sonra Hakkari'ye geçmek üzere Cizre'den ayrıldı.

(Abidin Yel/İHA)

