24.12.2016 19:37 Başbakan Binali Yıldırım: '2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak'

Başbakan Binali Yıldırım '2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak. Hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak' dedi. Başbakan Binali Yıldırım "2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak. Hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak" dedi.



Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni Ataköy Hyatt Regency Hotel'de gerçekleşti. Törene Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra Başbakan Yardımcıları Mehmet Şimşek ve Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile çok sayıda iş adamı katıldı.



Törende bir konuşma yapan Başbakan Yıldırım, "İş adamlarımızın bu azmi kararlılığı olduğu müddetçe biz her türlü zorluğun üstesinden geliyoruz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz. Her türlü desteği de vermeye devam edeceğiz. Bizim karşılaştığımız sorunların onda biriyle karşılaşan ülkeler havlu atıyor, hayat duruyor ama Türkiye çok şükür zorluklarda pişe pişe, tecrübe kazana kazana hem ayakta kalmaya devam ediyor hem de yere düşen muhtaç, ihtiyaç sahibi milyonlarca insana da sahip çıkıyor. Türkiye'nin farkı da bu" dedi.



"2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak"



"2017, bundan daha güzel olacak. Hiç karamsar olmaya lüzum yok" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bunlar, Türkiye'nin aydınlık geleceğinin sancılarıdır, doğum öncesi sancı gibidir. 2017'de Türkiye bambaşka bir konumda olacak, hem bölgesinde hem dünyada hak ettiği yeri tam anlamıyla almış olacak" şeklinde konuştu.



"Kimsenin toprağında gözümüz yok"



Fırat Kalkan Harekatı'na değinen Başbakan Yıldırım, "Bugün Türkiye'nin güneyinde bir savaş var. Güney sınırlarımız boyunca büyük tehditler altındayız. Bu tehditleri bertaraf etmek insanlarımızın mal ve can güvenliğini sağlamak için sadece kendi topraklarımızda mücadele etmemiz yetmiyor. Dışarıdan gelen lojistik destekleri de kesmemiz lazım. Onun için Fırat Kalkan'ı yapıyoruz. Bizim topraklarımız bize yeter de artar bile. Kimsenin toprağında gözümüz yok ama insanımızın hayatı, insanımızın mal ve can güvenliği bizim için her şeyin üzerindedir. Türkiye, bugün bunu kendi sınırları içerisinde de başaracak, sınırları dışında da kontrol altına alacak bir güce sahiptir. Yaptığımız budur" ifadelerini kullandı.



"Gelin insanları kurtaralım, insanlığı öldürmeyin diyoruz"



Tüm dünyanın Halep'i seyrettiğini belirten Başbakan Yıldırım, "Biz, dünya bölgesel ve küresel sorunlara karşı sorumlulukta adil olsun. Külfetleri bizim üzerimize nimetlerini kendi hanelerine yazmasın. Herkes sırtımızı sıvazlıyor. Gelin insanları kurtaralım. İnsanlığı öldürmeyin diyoruz" dedi.



"Biz hava yolu halkın yolu olacak derken kıs kıs gülüyorlardı"



Yapılan yatırımlara değinen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin kaynakları bugün geldiğimizin iki katını rahatlıkla yapacak kapasiteye sahip. Bunu biliyoruz. Gelişen dünyada akıl birçok şeyin üzerinde gidiyor. En büyük kaynak insandır. Diğer kaynakların bir sonu var. Doğal kaynakları çok fazla olan ülkeler işlerini yoluna koymuş değiller. Bazen imkansızlıklar başarıyı hazırlar. Bu bölge tehditleri ile de fırsatlarıyla da dünyanın en önemli bölgesidir. Dünyada dengeler değişirken, doğudan batıya doğru zenginlik kayarken buradan geçiyor, şimdi batıdan doğuya doğru. Ahir zamanda tersine döndü güçler. Biz onun için dünyanın en büyük havalimanını yapıyoruz. Boşuna değil bu projeler. Biz hava yolu halkın yolu olacak derken kıs kıs gülüyorlardı. Biz dünyanın en büyük havalimanını yapacağız dediğimizde de aynısını dediler. Sokağa çıkıp havalimanını yapmayın dediler. Brezilya'daki Venezüella'dakiler gibi paraları çarçur etmeyin yol yapın havalimanı yapın diyeceklerine, bizimkiler yol yapmayın köprü yapmayın havalimanı yapmayın. Kim verdi size bu aklı" şeklinde konuştu.



İş adamlarına seslenen Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin gerçeği ile algısı arasında fark var. Bunu içeridekiler iyi biliyor. Dışarıdakiler de geldikten sonra söylüyor. Demek ki yurt dışında Türkiye'nin algısını düzeltmeye daha çok ihtiyacı var. Bunun için sizin muhataplarınıza Türkiye'deki olanları doğruları anlatacaksınız" diye konuştu.



Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Anayasa değişikliğini de tamamlarsak Türkiye istikrar ve güven içerisinde yoluna devam edecek. 16 ayda bakanlar ne yapar, tebrikleri kabul eder brifingleri alır sonra da valizini toplar. Hizmet nerede? Ama biz 14 yılda Türkiye'yi 3'e katladıysak bunun arkasında güven ve istikrar yatıyor. Bunu kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Kimin geleceği önemli değil. İstikrar ve güven kalıcı olsaydı her 10 yılda kazandığımızı sonraki 10 yılda geri kaybetmezdik. Ne oluyor, Mehter gibi. İki ileri bir geri. Eski dönemde fetih yaparken bunu yapmak lazım ama şimdi açığı kapatmamız lazım. Şimdi Vals ederek gitmemiz lazım, hızlı gitmemiz lazım."