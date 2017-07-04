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Başbakan: Adalet değil, gaflet yürüyüşü
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Başbakan: Adalet değil, gaflet yürüyüşü

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşüne' eleştiride bulunarak, 'Bu bir adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter yollar bitmez' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'adalet yürüyüşüne' eleştiride bulunarak, "Bu bir adalet yürüyüşü değil gaflet yürüyüşüdür. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter yollar bitmez" dedi.
FETÖ davalarına da değinen Yıldırım, "Tiyatro yapmaları ceza almalarına mani olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Başbakan Binali Yıldırım, endik Kurtköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu Paşaköy-TEM Kurtköy bağlantı yollarının açılış törenine katıldı. Törene, Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'ın yanı sıra, İstanbul Ak Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi kürsüde bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım törene katılanlara seslenerek, "Türkiye'nin kutlu yürüyüşünde yeni bir hizmetin açılışı için hep birlikteyiz. 20 bin kilometre yol yaptık. Yolları böldük milleti gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz. Bu yolların hepsi milletin gönlüne samimiyetini vasıl olmak için bir araç" dedi.
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne eleştirilerde bulunan Yıldırım, "Bu adalet yürüyüşü değildir bu bir gaflet yürüyüşüdür. Türkiye iktidarları dönemine bir çivi çakmamış bu tür siyasi fanteziler ile milleti meşgul ediyorlar. Ana muhalefet partisi lideri yürüyüş yapıyor 19 gündür yürüyor. Bu yürüyüşün bir faydası oldu o da yaptığımız yolların kalitesini ölçme fırsatımız oldu. Biraz zahmetli oldu ama benim ona tavsiyem İzmit'ten buraya gelirken, Yavuz Sultan Selim yoluna da gir bakalım orayı da gör. Yol yürümeye devam edersen ömrün biter yollar bitmez. Çünkü 20 bin kilometre yol yaptık. Adaletin aranacağı yer yollar değil mahkemedir meclistir. 15 Temmuz'a kontrollü darbe tiyatro diyenler Yenikapı ruhunu anlamamıştır. "diye konuştu.

"TİYATRO YAPMALARI CEZA ALMALARINA MANİ OLMAYACAKTIR"
FETÖ davalarında mahkemelerde tiyatro oynandığını söyleyen Yıldırım, " Bütün bunların akıl hocaları diyor ki terörist başı diyor ki 'önce ret edeceksiniz sonra tevil edeceksiniz daha da olmadı bize işkence yapıldı diyeceksiniz'. Onları motive ediyorlar. Ben gazilerimizden şehit yakınlarından ve milletimizden şunu istiyorum ne kadar ağır suç işlerse işlesinler savunma hakkı kutsaldır. Yarın bunlar AİHM'e giderken şunu diyemeyecekler ' bize savunma hakkı verilmedi' onun için sabredeceğiz ve ondan sonra hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Orada tiyatro yapmaları onların ceza almasına mani olmayacaktır" şeklinde konuştu.
Yolların pahalı olması eleştirilerine de cevap veren Yıldırım, "Yol olmasaydı dağda bayırda ormanda kaybolup gidecektiniz. Yürürken yolları yapanlara da Allah razı olsun deyin. Amaç İstanbul'un trafik yükünü azaltmak. Bu yol ile ağır araçlar şehir merkezine girmeden burada geçecekler" dedi.
(Cenk İşver/İHA)

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