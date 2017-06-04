Başbakan açıkladı: Rakka operasyonu başladı

Başbakan Binali Yıldırım, Rakka operasyonunun 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece başlatıldığını açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Rakka operasyonunun 2 Haziran'ı 3 Haziran'a bağlayan gece başlatıldığını açıkladı.

Dün Çankaya Köşkünde medya temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, Rakka operasyonuyla ilgili gerekli bilgilendirmeyi ABD'nin kendilerine yaptığını vurguladı.

ABD'ye PYD/YPG ile girilen ilişkiden duyulan rahatsızlığı her fırsatta ilettiklerini ifade eden Başbakan, "bunun bir seçim olmadığı, mecburiyet olduğu, PYD/YPG ile ilişkilerin kısa süreli, taktiksel bir iş birliği olduğu" cevabını aldıklarını ifade etti. Yıldırım, Rakka'da kullanılacak silahların Türkiye'de terör gruplarının eline geçmemesi ve terör faaliyetlerinde Türk milletine yönelmemesi konusunda ABD'nin güvence verdiğini de söyledi.

