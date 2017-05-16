Başbakan açıkladı: OHAL Komisyonu üyeleri belli oldu

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin belli olduğunu açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası oluşan mağduriyetlerin giderilmesine yönelik kurulan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin belli olduğunu açıkladı.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında FETÖ ile mücadele konusuna değinerek, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu üyelerinin belli olduğunu ve göreve başlayacağını belirtti. İtirazların artık bu merkeze yapılacağını hatırlatan Yıldırım, "İtirazlar artık bu merkeze, adeta bir mahkeme gibi çalışacak bu merkeze yapılacak, burada karara bağlanacak. Müracaatları haklı görünenlerin hakları iade edilecek. Haklı görünmeyenler içinse yargı yolu açılmış olacak. Türkiye artık terörden arınmış bir şekilde, yeni bir ufka yelken açmaya hazırdır" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ise komisyonda yer alan isimlerin önümüzdeki günlerde açıklanacağına işaret etti.

(Enise Vural / İHA)