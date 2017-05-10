Başbakan açıkladı! İBB adayı mı olacak?

Başbakan Yıldırım, İngiltere'ye seyahati öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım'ın başkanlık sistemi nedeniyle boşa düşecek olması sonrası yeni görevi şimdiden merak konusu oldu. Yıldırım için İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı gündeme geldi.

İBB ADAYI OLACAK İDDİASI

İlk olarak CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş'ın gündeme getirdiği iddia, Sabah yazarı Melih Altınok tarafından da dillendirilmişti.

HERKES İŞİNE BAKSIN

Bu iddia İngiltere seyahati öncesi havaalanında açıklama yapan Başbakan'a soruldu. ''İBB Başkan adayı mı olacaksınız'' sorusuna Başbakan Yıldırım,"Dedim ya beni benden çok düşünen var ama herkes işine baksın" şeklinde yanıt verdi.