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Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?
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Başbakan'a soruldu! Mahkumlara af mı geliyor?

Başbakan Yıldırım 'Cezanın süresi değil, şekli değişiyor' dedi.

Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım, yeni yönetmelikle 10 yıldan az hapis cezası bulunanların açık cezaevlerine nakli konusunda şunları söyledi:

"CEZANIN SÜRESİ DEĞİL ŞEKLİ DEĞİŞİYOR"

"Cezanın süresi değil şekli değişiyor. Biraz yer sıkışıklığı var malum terörle mücadeleden dolayı. O yüzden organize suçlar, terör suçları, istismar gibi önemli suç grupları dışında disiplin suçlarına benzer suçları işleyen ve bundan hüküm giyen mahkumları kapalıdan açığa alıyorlar. Bundan geri kalan kısmını açıkta tamamlayacak. Bu açık cezaevindeyken bir yanlış içerisinde olursa bu hakkı kaybediyor, tekrar bir önceki konumuna geliyor."

ADALET BAKANLIĞI'NDAN YAYIMLANAN YÜRÜRLÜK

Adalet Bakanlığından: AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/9/2012 tarihli ve 28399 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “cezalarının” ibaresi “cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, on yıl ve yukarı olanlar ise” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “c) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam beş ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden bir yıl geçmemiş olanlar,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “(1) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken; firar suçu hariç kınama dışında disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilenler disiplin cezasının kaldırılma tarihinden itibaren, Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu takdirde açık kuruma ayrılabilir.”

“(2) Açık kurumda cezası infaz edilmekte iken ilk kez firar edip yakalanan ve hücreye koyma disiplin cezası verilmek suretiyle kapalı kuruma iade edilen hükümlüler, disiplin cezasının kaldırılmasından itibaren Yönetmelikte aranan diğer şartlara uyduğu ve bir daha firar etmeyeceği değerlendirildiği takdirde açık kuruma ayrılabilir. Açık kurumdan ikinci kez firar eden hükümlüler hakkında ise bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.

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