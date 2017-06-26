Başbakan'a Erzurum'da sevgi seli

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'daki bayramlaşma töreni sonrasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Başbakan Binali Yıldırım, Erzurum'daki bayramlaşma töreni sonrasında vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bayramlaşma töreninin ardından alandan çıkan Başbakan Binali Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Otobüsüyle şehirden ayrılmak üzere yola çıkan Yıldırım, 100 metre sonra otobüsün kapısını açtırarak vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım'ı görmek ve fotoğraf çekebilmek için birbiriyle yarışan vatandaşlardan bazıları taleplerini iletti. Korumaların zor anlar yaşadığı sevgi selinde bazı vatandaşlar oyuncak almayı başardı. Yoğunluğun artması üzerine otobüs hareket ederken, vatandaşlar Başbakan Yıldırım'ı alkışladı.

Öte yandan Başbakan Yıldırım, Ankara'ya gitmek üzere havalimanına geçti.

(Doğa Alca - Özge Bozo / İHA)