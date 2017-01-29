Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü

Başbakan Binali Yıldırım, hastanede ziyaret ettiği 15 Temmuz Gazisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüntülü olarak görüştürdü.

Başbakan Binali Yıldırım, hastanede ziyaret ettiği 15 Temmuz Gazisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonla görüntülü olarak görüştürdü.
Başbakan Binali Yıldırım, Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam eden 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ı ziyaret etti. Babası Mustafa Yaman, başhekim ve doktorlarından bilgi alan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü olarak aradı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbeci askerleri durdurmaya çalışırken beynine mermi isabet eden ve yaklaşık 7 aydır yatağa bağımlı halde yaşayan Mehmet Yaman'a görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hastanede de ziyaret edeceğini belirtti.
Bugün evlerine giderek ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını belirten Erdoğan, gazi Mehmet Yaman'a "Sesleri duyuyorsan gözlerini kapatıver. Evine gideceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazinin babasına ise "Şimdi evinize gideceğiz. Eviniz Ümraniye Devlet Hastanesinin yanındaydı demi" diyerek adres bilgisini aldı.
Yapılan görüntülü görüşmenin ardından gazinin babası oğlunun sağlık durumu hakkında Başbakan Binali Yıldırım'a bilgi verdi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü
Robin van Persie'nin acı günü
El Bab şehidi memleketine uğurlandı
Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Aslan potada kükredi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Bakan uyardı! Maalesef durumumuz çok kötü
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Ege'de kriz çıktı! Akar'ın ziyaretine Yunan engeli!
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
Engin Cezzar yaşamını yitirdi
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
El Bab'da son durum! Kritik gelişmeler yaşanıyor
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Türkiye'den Almanya'ya rest! Kesinlikle kabul edilemez
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Dev anlaşma imzalandı! Türkiye ve İngiltere ortak savaş uçağı üretecek!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü
Başbakan 15 Temmuz gazisini Cumhurbaşkanı'yla görüştürdü
Robin van Persie'nin acı günü
Robin van Persie'nin acı günü
El Bab şehidi memleketine uğurlandı
El Bab şehidi memleketine uğurlandı
Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
Cumhurbaşkanı'ndan 15 Temmuz gazisinin ailesine ziyaret
Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Marmaris'te feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Aslan potada kükredi
Aslan potada kükredi
Bu binayı görenler bir daha dönüp bakıyor
Bu binayı görenler bir daha dönüp bakıyor
HDP Sözcüsü Bilgen hakkında karar
HDP Sözcüsü Bilgen hakkında karar
'Turp çıkacağını söyleyenler gördü ki sandıktan Trump çıktı'
'Turp çıkacağını söyleyenler gördü ki sandıktan Trump çıktı'
'İki şeye karşı sorumluluğumu aklımdan çıkarmıyorum...'
'İki şeye karşı sorumluluğumu aklımdan çıkarmıyorum...'
Yunanistan'dan Kardak açıklaması
Yunanistan'dan Kardak açıklaması
Polis PKK paçavrasını görünce müdahale etti
Polis PKK paçavrasını görünce müdahale etti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English